COMUNICADO: Estreno mundial de Campari Red Diaries - The Legend of the Red Hand, el corto protagonizado por Zoe Saldana y dirigido p

MILAN, January 30, 2018 /PRNewswire/ --

Campari, el icónico aperitivo italiano, ha lanzado hoy el cortometraje Campari Red Diaries 2018 -The Legend of Red Hand- en Milán, lugar de origen de Campari. Siguiendo la filosofía de Campari de que "cada cóctel cuenta una historia", la película de este año es una celebración al talento de los bartenders y, aún más importante, a las denominadas Red Hand, los maestros de los mejores cócteles del mundo.

El corto, protagonizado por la mundialmente conocida actriz Zoe Saldana, el actor italiano Adriano Giannini y dirigido por el director italiano Stefano Sollima, es una emocionante historia de misterio que lleva a los espectadores de todo el mundo a la búsqueda del cóctel Campari perfecto.

Justo al anochecer, bajo la icónica Catedral del Duomo de Milán, nos encontramos a Mia Parc -una carismática fotógrafa cuyo nombre es el perfecto anagrama de Campari, interpretada por Zoe Saldana. El director Stefano Sollima aporta hábilmente su experiencia en el género del thriller para crear una tensa y fascinante atmósfera que sigue a Mia en su búsqueda, destapando una misión secreta para descubrir la misteriosa figura de la Red Hand, el maestro de los mejores cócteles Campari de todos los tiempos.

La gran dedicación de Mia en la búsqueda del cóctel perfecto la lleva a descubrir Red Hands por todo el mundo con la pasión y habilidad para crear los mejores cócteles, con Campari en su esencia. En una verdadera celebración al talento de los bartenders de todo el mundo, Mia viaja de Milán a Nueva York, a Buenos Aires, Río de Janeiro, Berlín y Londres, donde seis de los mejores bartenders del mundo han creado sus propios cócteles Campari "Red Hand" alentando a los amantes de Campari en el mundo a buscar y disfrutar del cóctel perfecto.

Como protagonista, Zoe Saldana comenta: "Interpretar a Mia Parc en "The Legend of Red Hand" fue una experiencia fantástica, que me permitió adentrarme en un mundo lleno de misterio e intriga a través de mi personaje y su misión por la perfección. Ser parte de una campaña que no solo tiene un gran legado, sino para una marca con un patrimonio icónico tan rico es siempre un placer, especialmente con Campari que reconoce que detrás de un gran cóctel hay un gran bartender y sin la participación de manos increíbles, los ingredientes no estarían a la altura de su máximo potencial".

Sobre el rodaje del corto, Stefano Sollima comentó: "Al ser italiano y alguien que disfruta contando historias cortas en este género, ha sido un honor dirigir "The Legend of Red Hand". Trabajar con actores mundialmente reconocidos para contar una historia tan intrigante y misteriosa para representar a una marca tan emblemática como Campari ha hecho que la experiencia sea memorable. En la película, exploré la esencia misma del secreto de Campari: el ingrediente secreto que te permite lograr un resultado tan espléndido. Sin

Al interpretar a Davide, Adriano Giannini comenta: "Estoy encantado de que los espectadores finalmente puedan ver el esplendor creativo de Stefano Sollima y su homenaje al legado italiano de Campari. He disfrutado mucho dando vida a la cautivadora historia de mi papel como Davide, que lleva el nombre del fundador de Campari, junto con la talentosa Zoe Saldana ".

Bob Kunze-Concewitz, CEO de Gruppo Campari, afirma: "Estamos muy orgullosos de presentar el corto de Campari Red Diaries de este año y de llevar el estreno de regreso a Milán, el lugar donde todo comenzó y el lugar de nacimiento de Campari".

"En su segundo año, la campaña Campari Red Diaries ha dado un nuevo giro en su creatividad para mostrar la ambición de Campari para crear el cóctel perfecto y para celebrar el talento de los bartenders que comparten el mismo deseo".

"Con nombres como Zoe Saldana, Stefano Sollima y Adriano Giannini, que desempeñan un papel integral al contar nuestra historia, estamos entusiasmados con la idea de llevarles en nuestro viaje para descubrir The Legend of Red Hand y esperamos que esta historia inspire a las personas de todo el mundo para ir en sus búsquedas personales en la persecución del cóctel perfecto y encontrar su propia Red Hand".

The Legend of Red Hand está disponible en todo el mundo en el canal oficial de YouTube de Campari (https://youtu.be/Yzx_tSlifIw), en redes sociales y se celebra con un estreno con alfombra roja en Milán.

J. Walter Thompson Milano creó el concepto Campari Red Diaries, que incluye la historia original de The Legend of Red Hand, cuyo guión fue escrito por Stefano Bises. Campari Red Diaries, incluyendo The Legend of Red Hand, ha sido producido por ThinkCattleya.

