330 43

COMUNICADO: TUTC es coronado ganador de 'Above and Beyond' en los Mr & Mrs Smith Hotel Awards

BOMBAY, La India, January 30, 2018 /PRNewswire/ --

The Ultimate Travelling Camp (TUTC), la propiedad de lujo única de La India, ha creado su lista de ganadores de las colecciones de hoteles más increíbles durante la celebración anual de los galardones Smith Awards, hospedados por medio de Mr and Mrs Smith, la principal autoridad en viajes de lujo de Londres. TUTC Chamba Camp, Thiksey compitieron con las mejores estancias del mundo, saliendo ganadores, gracias a sus comodidades sin precedentes y experiencias personalizadas ofrecidas a los huéspedes.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635045/TUTC_Chamba_Camp.jpg )

La propiedad fue votada como la mejor dentro de la categoría 'Above and Beyond', seleccionada por un panel de jueces conocedores del mundo de los viajes, incluyendo la diseñadora Jenny Packham y los escritores de viajes Johannes Pong y Lucy Williams. El ganador de este premio fue seleccionado por ir más allá de las expectativas creadas (una bebida en la casa, la mejor mesa de cumpleaños, un para el viaje a casa), y por ser el que conoce exactamente cómo proporcionar el factor del bienestar - se trata de un huésped natural.

El escritor de viajes Johannes Pong, uno de los panelistas, describió TUTC como: "Un camping con glamour en tiendas de campaña palaciegas, respetuoso con el medioambiente y absolutamente mágico con vistas panorámicas de los monasterios en las cimas de las montañas situados en las laderas de los Himalayas en Ladakh".

Los panelistas acumularon felicitaciones acerca de TUTC, declarando: "Los milagros realizados por medio del personas en este lujoso punto del Himalaya son de los más impresionantes considerando el entorno en el que se encuentra: A una altura de 3.500 metros en el Ladakh Valley. Desde mayordomo personalizado asignado a cada lienzo de tienda de ultra-lujo hasta la amabilidad de los bailarines locales que acompañan durante la cena: parece que se ha pensado en absolutamente todo. ¿ Te sientes con algo de hambre durante la noche? Tan solo hay que indagar un poco en el cajón de snacks totalmente surtido. Edmund Hillary, tóma de eso".

Comentando este hito, Dhun Cordo, cofundador de TUTC, destacó: "Estamos enormemente entusiasmados y honrados por haber conseguido ser lo mejor de lo mejor dentro de una categoría muy exclusiva. Afirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias destacadas y lujo personalizado para nuestros invitados que desean explorar paisajes complejos de La India".

A 3.500 metros de altura, los excepcionales servicios de TUTC proveen de catering para todos los caprichos y lujos de nuestros estimados huéspedes. El lujo está ejemplificado por tiendas de campaña con una belleza estética adornadas con candelabros de madera, camas con cuatro postes, ropa blanca exquisita que encaja con el mobiliario de madera de época. Cada una de las tiendas ofrece baños de tipo en-suite con ducha caliente, comodidades de baño marca de la casa, depósito de seguridad, servicio de lavandería, muelles privados, Wi-Fi ilimitado en la tienda de campaña de recepción, seguridad y médicos en las instalaciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, electricidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana, boutique, biblioteca y servicios de mayordomo personal.

Contacto para medios: info@tutc.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635045/TUTC_Chamba_Camp.jpg

PUBLICIDAD