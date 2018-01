330 43

COMUNICADO: ENDOCUFF VISION® mejora la detección de adenoma y cáncer colorrectal durante la colonoscopia

-- ENDOCUFF VISION(R) mejora significativamente la tasa de detección de adenoma y la detección de cáncer colorrectal durante la colonoscopia en pacientes con cáncer intestinal[i]

- ENDOCUFF VISION(R) aumentó la tasa de detección de adenoma globalmente del 36,2% al 40,9% (P=0,02)[i] - Un total de 56 cánceres colorrectal fueron detectados en 36 pacientes al utilizar ENDOCUFF VISION(R) y en 20 pacientes durante la colonoscopia estándar[i]

Norgine B.V. y su filial Arc Medical Design Ltd destacaron hoy los resultados positivos del nuevo ensayo controlado aleatorio multicentro "Accuracy of Detection using Endocuff Optimisation of Mucosal Abnormalities (ADENOMA)". Comparando la tasa de detección de adenoma entre la colonoscopia asistida ENDOCUFF VISION(R) y la colonoscopia estándar. La tasa de detección de adenoma es el marcador más importante de la calidad de la colonoscopia para ayudar a detectar anormalidades y cáncer colorrectal. El estudio se publica ahora en la revista GUT.

ENDOCUFF VISION(R) es un dispositivo de un solo uso adherido al final de la colonoscopia, que da una visión óptima de todo el colon por contracción de pliegues durante la extracción.

Los datos muestran que la colonoscopia asistida de ENDOCUFF VISION(R) aumentó la tasa de detección de adenoma pero mostraron ser particularmente efectivos en la exploración intestinal de pacientes como parte del UK Bowel Screening Programme (BCSP). La mejora de la tasa de detección de adenoma se vio impulsada por el subgrupo BCSP con un aumento del 10,8% (61,7% con ENDOCUFF VISION(R) frente al 50,9% con colonoscopia estándar) p<0.001. Igualmente, el aumento en la detección de cáncer colorrectal con colonoscopia asistida ENDOCUFF VISION(R) fue en el subgrupo de pacientes explorados (BCSP) (6,6% frente al 3,7%, P=0,03).[i]

Los autores dicen que en general el estudio demuestra que ENDOCUFF VISION(R) es un dispositivo seguro, que mejora la tasa de detección de adenoma en pacientes con pruebas sanguíneas fecales positivas. Agiliza los procedimientos y es generalmente bien tolerada por los pacientes.

El estudio reclutó a 1.772 pacientes (el 57% son hombres, con edad media de 62 años) en 16 meses con un 45% reclutado mediante la exploración. Los pacientes consultaron por síntomas, control médico o tras un test de sangre oculta en heces positivo (FOBt) como parte del Bowel Cancer Screening Programme (BCSP) fueron reclutados de siete hospitales del Reino Unido. Cuarenta y ocho colonoscopistas participaron en el ensayo, de los cuales 17 pertenecían al Bowel Screening Programme.

El doctor Colin Rees, especialista en Gastroenterología, Reino Unido, dijo: "Este ensayo controlado aleatorio y multicentro demostró una mejora importante en la tasa de detección de adenoma. "Este aumento fue impulsado por pacientes con exploración positiva en el test de sangre oculta en heces, donde se vio un incremento del 10,8% en la tasa de detección de adenoma. ENDOCUFF VISION(R) se debería tener en cuenta para mejorar la detección de adenoma particularmente en esta población".

El doctor Alastair Benbow de Norgine dijo: "Celebramos los robustos resultados del estudio ADENOMA, que demuestran que ENDOCUFF VISION(R) mejora claramente la calidad de la colonoscopia y la detección del cáncer colorrectal. ENDOCUFF VISION(R) debería utilizarse rutinariamente para la prevención del cáncer colorrectal para reducir la mortalidad y los costes a los sistemas sanitarios".

El cáncer colorrectal es la segunda causa más común de mortalidad relativa al cáncer en Europa, con 447.000 nuevos diagnósticos cada año.[ii]

En Europa, ENDOCUFF VISION(R) está disponible a través de Norgine y en otras partes del mundo el producto está disponible a través de los socios empresariales. Norgine posee una participación mayoritaria de Arc Medical Desgin Ltd, el originador de ENDOCUFF VISION (R).

Norgine y Arc Medical Design contribuyeron a la financiación del estudio dirigido por investigadores de ADENOMA.

Notas a los redactores:

Acerca de ENDOCUFF VISION(R)

Para más información sobre el producto, visite http://www.endocuffvision.eu

Acerca de Norgine

Norgine es una destacada compañía farmacéutica europea especializada con una presencia comercial directa en los principales mercados europeos. En el año 2016, los ingresos totales de Norgine fueron de 368 millones de euros. Norgine cuenta con más de 1.000 personas a través de sus operaciones comerciales, de desarrollo y fabricación y gestiona todos los aspectos de desarrollo de producto, producción, comercialización, venta y suministro.

Norgine es especialista en gastroenterología, hepatología, cáncer y cuidados paliativos.

La sede de Norgine se encuentra en Países Bajos. Norgine posee un sitio de I+D en Hengoed, Gales y dos plantas de fabricación en Hengoed, Gales y Dreux, Francia.

Para más información, visite http://www.norgine.com

En 2012, Norgine estableció la empresa complementaria Norgine Ventures, que apoya a compañías sanitarias innovadoras mediante el aprovisionamiento de financiación de la deuda en Europa y EE. UU. Para más información, visite http://www.norgineventures.com

NORGINE y el logo de vela son marcas comerciales del grupo de compañías Norgine.

ENDOCUFF VISION es una marca comercial registrada de Arc Medical Design Ltd.

