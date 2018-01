330 43

COMUNICADO: Hublot y Depeche Mode lanzan una edición de relojes de coleccionista con fines benéficos

MILAN, January 29, 2018 /PRNewswire/ --

-- Hublot y Depeche Mode lanzan una serie de edición de coleccionista de 55 relojes únicos Big Bang en beneficio de charity: water, inspirada en cada uno de los 55 singles de la banda

Uno de los grupos musicales más influyentes, respetados y de mejores ventas de todos los tiempos, Depeche Mode, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha tocado para más de 30 millones de seguidores desde su formación en 1981. Y, en su carrera de 37 años, Depeche Mode ha lanzado 55 singles increíbles, desde "Dreaming of Me" en 1981 al lanzamiento del año pasado de "Cover Me". Como tributo a este increíble logro, el relojero suizo Hublot introduce una colección de 55 relojes únicos de su modelo Big Bang Unico, todo para el beneficio de la asociación benéfica de Hublot y Depeche Mode, charity: water.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/634422/Big_Bang_Unico_model.jpg )

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/634423/Ricardo_Guadalupe_and_Martin_Gore.jpg )

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/634424/Big_Bang_Depeche_Mode_The_Singles_Limited_Edition.jpg)

"Estamos muy orgullosos y conmovidos por el apoyo de Hublot a charity: water con esta nueva colección de relojes que conmemoran todos nuestros singles".

Martin Gore, Depeche Mode, dijo:

"Depeche Mode es un grupo icónico en la historia de la música contemporánea. Nos identificamos con su pasión, más fuerte ahora que nunca, y con su creatividad en constante crecimiento. Tenemos la suerte de compartir muchos valores con ellos, incluyendo el compromiso con las actividades de la ONG charity: water. Esta colección única de 55 relojes rinde tributo a su increíble carrera mientras celebra nuestro denominador común. Una nueva edición de coleccionista ha surgido de todo esto".

Ricardo Guadalupe, consejero delegado de Hublot, dijo:

La serie de edición limitada se anunció en la boutique de Hublot en Milán, Italia, por Ricardo Guadalupe, consejero delegado de relojes Hublot, y Martin Gore de Depeche Mode.

Cada uno de los relojes incluye, en su esfera, un disco que parcialmente muestra la imagen de la portada del disco que representa. La parte trasera de cada reloj incluye la portada completa del single así como el logo de charity: water. Estos dos elementos se imprimen en la apertura de cristal de zafiro al famoso movimiento automático UNICO. Producido por Hublot, ofrece una reserva de batería de 72 horas. Cada pieza estará equipada con una correa con un color específico para cada modelo, completada con una tira de ajuste en el mismo color y tacos de caucho inspirados en el rock-and-roll.

charity: water, con sede en la ciudad de Nueva York, es una organización sin fines lucrativos cuya misión es llevar agua potable a personas en los países en desarrollo en todo el mundo. Depeche Mode y Hublot han apoyado activamente a charity: water desde 2013: su primera asociación llevó agua potable a más de 30.000 personas en Nepal y Etiopía.

Las ganancias netas de la venta de los 55 relojes únicos serán para charity: water, como parte de una iniciativa benéfica más amplia entre Depeche Mode, Hublot y charity: water. www.hublot.com [http://www.hublot.com ]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/634422/Big_Bang_Unico_model.jpg https://mma.prnewswire.com/media/634423/Ricardo_Guadalupe_and_Martin_Gore.jpg https://mma.prnewswire.com/media/634424/Big_Bang_Depeche_Mode_The_Singles_Limited_Edition.jpg

CONTACTO: HUBLOT INTERNATIONAL, Suiza, www.hublot.com, T +41 (0)22 990 9000. Relaciones de Medios Internacionales, Annabelle Galley,a.galley@hublot.ch

PUBLICIDAD