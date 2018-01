330 43

COMUNICADO: Personetics participará en la mesa redonda de BNP Paribas del Paris Fintech Forum 2018

PARIS, January 29, 2018 /PRNewswire/ --

El ganador del premio Fintech Forum 2017 Best of Show hablará acerca de su exitosa colaboración en banca cognitiva con BNP Paribas

Personetics formará parte de la sesión de mesa redonda hospedada por medio de BNP Paribas en el Paris Fintech Forum [http://www.parisfintechforum.com ], que se llevará a cabo esta semana (lo días 30 y 31 de enero).

Junto a Josselin Hébert, responsable de innovación empresarial de BGL BNP Paribas, se unirá Jason Curtis, responsable de las operaciones de Personetics en Francia, para compartir las lecciones aprendidas de la colaboración entre las dos compañías para proporcionar visiones personalizadas y dirección como parte de la experiencia digital de la banca.

La mesa redonda, que se celebrará desde el 30 de enero a las 2.20pm y hasta las 4.30pm, contará con la apertura de Sophie Heller, d'exploitationChief Operating Officer de Retail Banking & Banque au Détail & Services, y Andreas Lambropoulos, responsable de iniciativas estratégicas de BNP Paribas International Financial Services. Describiendo la iniciativa conjunta junto a Personetics, Sophie Heller explicó [https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-personetics-bespoke-guidance-customers ]: "Hacemos lo máximo para mejorar de forma constante el apoyo que ofrecemos a los clientes. Personetics nos ha permitido ayudar a los clientes para que gestionen mejor su dinero, ofreciendo información y asesoramiento instantáneo y relevante".

Personetics, principal proveedor de aplicaciones de banca cognitiva, fue el ganador del premio "Best of Show" en el 2017 Paris Fintech Forum [http://personetics.com/personetics-wins-best-show-award-paris-fintech-forum ] dentro de la categoría "Services for Financial Institutions", que incluye compañías que están creando una nueva generación de capacidades para involucrar a los clientes con servicios financieros.

Acerca de Personetics

Personetics' Financial AI Brain es utilizada por las principales instituciones financieras del mundo para transformar la banca del día a día en interacciones personalizadas que ayudan a los consumidores a tomar el control de sus finanzas y llegar a sus objetivos financieros.

Contando con una combinación única de inteligencia financiera integrada y capacidades cognitivas avanzadas, las soluciones de Personetics hacen de la banca que utiliza la IA una realidad para más de 35 millones de clientes hoy en día - proporcionando dirección personalizada en tiempo real, decisiones financieras automatizadas y sencillez en la gestión del dinero.

Liderado por medio de un equipo de experimentados emprendedores en Fintech que cuentan con una trayectoria destacada, Personetics ha sido nombrado Gartner Cool Vendor, una Top Ten FinTech Company según KPMG y una Top Ten Company to Watch según American Banker.

Si desea más información visite la página web http://personetics.com.

