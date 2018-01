330 43

COMUNICADO: Norgine anuncia el estudio Prosper en Hepatology, Medicine and Policy Journal[i]

AMSTERDAM, January 29, 2018 /PRNewswire/ --

-- Norgine anuncia la publicación del diseño del estudio Prosper en Hepatology, Medicine and Policy Journal[i]

- PROSPER es el primer estudio de evidencia del mundo real financiado por Norgine sobre la experiencia de pacientes europeos y australianos con encefalopatía hepática tomando rifaximina-alpha 550mg

Norgine B.V. ha anunciado hoy la publicación del diseño del estudio de PROSPER (estudio de resultados prospectivos del mundo real de la experiencia de pacientes con encefalopatía hepática en rifaximina-alpha) en la revista Hepatology Medicine and Policy. El estudio ha sido diseñado para controlar la efectividad clínica de rifaximina-alpha y su impacto en la utilización de los recursos sanitarios. PROSPER es un estudio observacional, multicentro entre 550 pacientes en Europa y Australia.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )

PROSPER proporcionará información valiosa del mundo real sobre la efectividad de rifaximina-alpha 550 mg en la reducción de la recurrencia de la encefalopatía hepática y su impacto en la calidad de vida (CdV) y la productividad laboral de los pacientes y sus cuidadores. Proporciona datos sobre los costes directos (por ejemplo, tasa de hospitalización, duración de la hospitalización) y los costes indirectos (tales como la productividad laboral) de la encefalopatía hepática. Los resultados del estudio PROSPER se esperan para 2018.

El Dr Alastair Benbow, responsable médico y de desarrollo en Norgine dijo: "Se prevé que el estudio PROSPER continúe para reforzar el valor de 550mg de rifaximina-alpha para todos los pacientes europeos y australianos y sus sistemas de salud. Seguirá para realzar que rifaximina-alpha 550 mg puede reducir significativamente el número de asistencias a urgencias, con o sin admisión y disminuir el uso de recursos hospitalarios y ocupación de camas."

La encefalopatía hepática es una condición debilitadora que afecta hasta el 40% de los pacientes en toda Europa que sufren de enfermedad hepática crónica avanzada.[ii]

Contacto de medios: Isabelle Jouin, T: +44(0)1895-453643

i. Krag et al. Design of the prospective Real World Outcomes Study of Hepatic Encephalopathy Patients' Experience on Rifaximin-alpha (PROSPER). Medicine and Policy (2018) 3:4 DOI10.1186/s41124-017-0029-9.

ii. American Association for the Study of Liver Diseases; European Association for the Study of the Liver. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by the European Association for the Study of the Liver and the American Association for the Study of Liver Diseases..J Hepatol. 2014;61(3):642-59.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg

PUBLICIDAD