330 43

COMUNICADO: BlockEx seleccionada como una de los 100 FinTech más influyentes

LONDRES, January 26, 2018 /PRNewswire/ --

BlockEx ha sido seleccionada como una de las 100 empresas más influyentes de FinTech, por un grupo de profesionales de organizaciones incluyendo el London Stock Exchange, EY, Lloyds Banking Group e Innovate Finance. El Financial Technologist reunió a diez expertos de FinTech de algunas de las empresas más respetadas en los mercados de servicios financieros. Recopilaron una lista de las 100 compañías de FinTech "establecidas para subir el listón, impulsar la innovación y proporcionar soluciones reales a los problemas que se avecinan". BlockEx tuvo el honor de ser incluido en esta lista.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608924/BlockEx_Logo.jpg )

El Financial Technologist agrupó a expertos de London Stock Exchange Group, Baringa Partners, EY, Seismic Foundry, CBPE Capital, The Realization Group, London & Partners, Lloyds Banking Group, Innovate Finance y Harrington Starr. La London Stock Exchange es una de las bolsas de valores más grandes y antiguas del mundo. Baringa Partners es una empresa de consultoría de tecnología y negocios. EY es una de las "Cuatro Principales" firmas de contabilidad. Seismic Foundry es un corredor de empresas FinTech. CBPE Capital es un inversor de capital privado. The Realization Group es una consultora especializada en marketing y estrategia en mercados financieros. London & Partners es la empresa de promoción oficial para Londres. El Lloyds Banking Group es un gran banco británico. Innovate Finance es una asociación que representa ala comunidad de FinTech mundial del Reino Unido. Harrington Starr es una firma de reclutamiento para personal de tecnología y ventas para las empresas de servicios financieros.

BlockEx ha creado una plataforma de intercambio de activos digitales (DAxP). BlockEx pretende cerrar la brecha entre las instituciones financieras tradicionales y el nuevo mundo de blockchain. Su plataforma se construye para hacer sentirse familiarizado a los comerciantes, y para ofrecer lo mejor en activos digitales, incluyendo pares de cripto-fiat e ICOs. Como parte de esta misión, BlockEx ha lanzado el BlockEx ICO Market. Parte de la DAxP, ofrece una lista comisariada de ICOs a comerciantes BlockEx. BlockEx también tiene un producto token digital en oferta que ayuda a las empresas a lanzar sus propios ICOs. BlockEx ofrece una bolsa de marca blanca, y soluciones de software, para que otros puedan beneficiarse de la nueva tecnología emocionante que BlockEx está desarrollando.

Lea más acerca de las principales 100 empresas de reciente creación de FinTech aquí: https://www.harringtonstarr.com/blog/2018/01/the-financial-technologist-q1-2018

Acerca de BlockEx: Digital Asset Exchange Platform (DAxP) de BlockEx es un cambio de grado institucional con el origen de activo blockchain, desmaterialización e instrumentos de gestión del ciclo de vida. BlockEx DAxP incluye un instrumento de creación de activo digital, cambio, liquidación, establecimiento, registro y software de corretaje. Las oficinas están en Londres, Bulgaria, Taiwán e Israel. https://www.blockex.com

CONTACTO: Adam Leonard, +44-203-637-5764

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/608924/BlockEx_Logo.jpg

PUBLICIDAD