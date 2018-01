330 43

COMUNICADO: iPoint toma las riendas del líder de la industria en la evaluación del ciclo de vida y la contabilidad de costes del flu

REUTLINGEN, Alemania, January 26, 2018 /PRNewswire/ --

La empresa de software con base en Reutlingen amplía la cartera de Economía circular con soluciones de LCA y MFCA

iPoint-systems mantiene su trayectoria de crecimiento. Desde diciembre de 2017, el ifu Institute for Environmental IT Hamburg es una filial de plena propiedad del iPoint Group. La empresa de software y consultoría con sede en Reutlingen (Alemania) está ampliando aún más su cartera de soluciones en el área de evaluación de ciclo de vida y contabilidad de costes del flujo de materiales.

El Institute for Environmental IT lleva desde 1992 ayudando a las empresas en el camino hacia la producción sostenible con el fin de aumentar su competitividad. La empresa con sede en Hamburgo ofrece software y servicios en las áreas de evaluación del ciclo de vida (LCA), gestión de flujo de materiales y contabilidad de costes del flujo de materiales (MFCA), eficiencia energética y de recursos, huella de carbono y ecológica, así como productos sostenibles y cadenas de creación de valor.

"Estamos muy contentos de poder tener bajo nuestro techo las famosas soluciones del IFU Institute for Environmental IT Hamburg", comenta Jörg Walden, fundador y CEO de iPoint-systems gmbh "Esta expansión de la cartera de soluciones de iPoint es un importante paso para la realización de nuestra visión de crear una plataforma digital integrada para la Economía circular. El ifu Institute for Environmental IT Hamburg también aporta al iPoint Group su experiencia en diferentes sectores y una valiosa red de clientes e investigación".

Jan Hedemann, Managing Director del ifu, recalca: "Juntos, recordamos una historia de éxito de 40 años con soluciones líderes en el mercado. En el futuro, queremos seguir desarrollándolas juntos para nuestros clientes y también en el marco de colaboraciones de investigación probadas y testadas".

iPoint e ifu llevan colaborando desde 2013 en el proyecto de investigación "MultiMaK", que tiene como objetivo el desarrollo de herramientas de diseño y evaluación para componentes automotrices de construcción ligera y multimaterial ecológicamente optimizados para la producción a gran escala. El proyecto "Live LCA", que se puso en marcha en 2017, también es una colaboración con otros socios de la industria y la investigación. El objetivo es desarrollar una solución de software que permita a las empresas combinar los datos de consumo de energía y materiales disponibles para el cálculo en vivo de la LCA y la MFCA, reduciendo así los costes de las EPD (declaraciones ambientales de producto) y las LCA en un 90 %.

Acerca de iPoint

iPoint-systems es un proveedor líder de software y consultoría de cumplimiento ambiental y social de los productos, así como de sostenibilidad. Más de 50 000 empresas de todo el mundo confían en iPoint para gestionar, rastrear y analizar datos así como generar informes en toda la red de creación de valor. El software y los servicios de consultoría de iPoint le ayudan tanto a cumplir como a mantenerse un paso por delante de reglamentos y requisitos tales como REACH, RoHS, WEEE, ELV, EHS y de las leyes relacionadas con Minerales de conflicto y la esclavitud moderna, así como otros desarrollos de tendencias y desafíos que rigen los productos, la cadena de suministro y la administración empresarial. La perspectiva integral y circular de iPoint contempla un proceso continuo de gestión del ciclo de vida del sistema digital que respalda no solo el cumplimiento de la ley, sino también la sostenibilidad de los productos, las cadenas de valor y las marcas. Más información: http://www.ipoint-systems.com y http://www.ifu.com

