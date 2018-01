330 43

COMUNICADO: Denunciante de la FIFA publica historia sobre las candidaturas a las Copas del Mundo de la FIFA 2018 y 2022 (1)

La exejecutiva sénior del equipo australiano para la candidatura a la sede de la Copa del Mundo, Bonita Mersiades, presenta el libro "Whatever It Takes", en el que por primera vez una ejecutiva interna expone lo ocurrido en un equipo de candidatura, así como la intrigante historia que surgió posteriormente

LONDRES, 25 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Bonita Mersiades, exejecutiva sénior del equipo australiano de candidatura a la Copa del Mundo, ha presentado "Whatever It Takes" (Lo que sea necesario), el primer libro escrito por un miembro de uno de los equipos de candidatura.

El libro expone la forma en que funciona internamente la candidatura a la sede del mayor evento deportivo del mundo, la Copa Mundial de la FIFA, una historia que involucra lo que se reconoce hoy como turbios tejemanejes de la administración mundial del fútbol.

Es la historia de un equipo de candidatura perdedor y de los personajes que lo rodearon, y es también una mirada a la forma en que funciona la "Manera de la FIFA", término utilizado por la exfiscal general de EE. UU., Loretta Lynch.

La Sra. Mersiades, cuyo trabajo se basa en estudios y extensas investigaciones, ha hablado con muchos líderes del fútbol mundial, incluido el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y ha utilizado sus propios recuerdos, experiencias y materiales.

El libro se adentra profundamente en el turbio papel de los consultores y funcionarios. Se trata de una historia personal de primera mano de los dos años en los que la autora participó en la candidatura australiana y de los esfuerzos que ella ha realizado durante los últimos ocho años por desentrañar la verdad sobre este aspecto del "juego no tan bonito".

El libro saca a la luz, para la comunidad futbolística internacional, muchas nuevas y sorprendentes relaciones:

-- Christopher Steele, exagente británico y compilador del caso ruso de Trump, fue el eje central entre el FBI y el IRS, y el galardonado autor británico y pesadilla de la FIFA y el COI, Andrew Jennings, quien condujo a las acusaciones iniciales. -- Sepp Blatter le dijo a la autora que él y el exemir de Qatar habían acordado que se aseguraría la Copa del Mundo Qatar 2022 si Mohamed Bin Hammam no se postulaba para la presidencia de la FIFA. -- El Sr. Blatter, que apoyaba la candidatura de EE. UU. a la sede de la Copa del Mundo 2022 (aunque afirma que fue el único voto de Australia en la primera ronda), llamó al presidente Obama para informarle de que los votos clave controlados por Michel Platini se decantaron hacia Qatar. -- Cuando Australia perdió en la competición por la sede después de gastar casi 50 millones de dólares de los contribuyentes australianos, el multimillonario que preside la Asociación de Fútbol de Australia, Frank Lowy, gastó millones de dólares intentando arrebatarle la Copa del Mundo a Qatar. En esta iniciativa participaron investigadores de alto nivel, como el exdirector adjunto de operaciones de la CIA. -- Los pagos australianos a sus tres consultores internacionales probablemente incluyeron pagos al entonces miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, Franz Beckenbauer. -- El Sr. Blatter le dijo a la autora que Australia "nunca" obtendría la sede porque allí no eran comercialmente competitivos. -- Cuando en Qatar se percataron de que no eran comercialmente competitivos frente a Estados Unidos para 2022, tomaron medidas para serlo. Las corporaciones cataríes también prometieron que harían pagos adicionales a la FIFA por los derechos de difusión y que duplicarían el valor de cualquier oferta de patrocinio. -- El expresidente de la asociación de fútbol inglesa, Lord David Triesman, quería retirar su candidatura porque albergaba serias dudas sobre la probabilidad de que Inglaterra ganara la sede, pero el entonces secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, lo convenció de no hacerlo porque creía que la Copa del Mundo en Inglaterra sería comercialmente exitosa.

Al hablar en la presentación de hoy en Londres, Lord Triesman, expresidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra y presidente de la candidatura de Inglaterra a la sede de la Copa del Mundo 2018 hasta su salida en mayo de 2010, dijo:

"Todavía tenemos problemas de corrupción en el fútbol mundial y la FIFA parece andarse con secretos, como lo ha hecho siempre. La cultura de corrupción data de al menos 45 años atrás, con gente que se aprovecha de manera significativa de un deporte que tiene el potencial de generar inmensas cantidades de dinero. Siempre que se le pide a alguien que analice detalladamente las alegaciones, tras un breve periodo de tiempo lo despiden o le dan la responsabilidad a otra persona. Si no logramos un cambio fundamental en la cultura de la FIFA, nunca veremos una reforma significativa. Los gobiernos no han tenido la voluntad de resolver este asunto y no debemos esperar que las propias autoridades futbolísticas lo hagan. Es como si los pavos votaran por que llegue la Navidad. Tanto la autora como yo sabemos de primera mano que hablar abiertamente puede ser un doloroso proceso, pero todos los aficionados del fútbol tienen una deuda de gratitud con Bonita por su arduo trabajo para desenterrar la verdad y mantener en la agenda este importante asunto".

La autora, Bonita Mersiades, dijo:

"Escribí el primer borrador de este libro hace siete años como un ejercicio de catarsis para examinar lo que había experimentado. Soy una apasionada del fútbol y me preocupo por su futuro. Pero creo que el fútbol solo avanzará si aprende a enfrentarse a su pasado. Una parte clave de eso es lo que sucedió durante el proceso de candidatura a la sede de la Copa del Mundo. Mientras Rusia y Qatar se erigían como ganadores, todos nosotros (licitantes, funcionarios del fútbol, jugadores, aficionados, radiodifusores y promotores), antes y después, nos vimos afectados por lo que pasó. El fútbol merece algo mejor. La FIFA ha implementado cierta reforma pero la realidad es que urge un cambio significativo en el fútbol, sus estructuras y su turbio ecosistema. Espero que este libro, al arrojar más luz sobre la manera de hacer las cosas de la FIFA, exhorte a todo el mundo a continuar exigiendo el cambio que necesitamos".

Damien Collins (MP) también asistió a la presentación y expresó su apoyo a la permanente necesidad de cambio dentro del fútbol.

Todo lo que se recaude con el libro se destinará al Pararoos, equipo paralímpico de fútbol de Australia.

"Whatever It Takes" fue publicado por Powderhouse Press y está disponible en las buenas librerías y a través de Internet.

Acerca de la autora

Bonita Mersiades es una exejecutiva sénior de la Federación de Fútbol de Australia donde trabajó en el equipo de la candidatura australiana, hasta que fue destituida en circunstancias controvertidas diez meses antes de la votación. Anteriormente había trabajado en el mundo del fútbol ocupando otros cargos, como el de directora de Operaciones del Equipo Nacional Masculino, Socceroos. También tuvo una extensa carrera en el Gobierno, incluyendo el cargo de ejecutiva sénior durante una década, principalmente en los ámbitos de la salud y la educación.

Acerca de la editorial

Powderhouse Press es una pequeña editorial estadounidense especializada en materia anticorrupción y de denuncia de irregularidades.

Materiales adicionales

Los enlaces siguientes contienen una serie de vídeos cortos para la transmisión en línea, la difusión y la radio. Los vídeos contienen entrevistas con la autora, Bonita Mersiades, y Lord Triesman.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD