COMUNICADO: Supermicro presenta su nueva planta de integración de bastidores automatizada y con energía limpia (1)

- Supermicro presenta la primera planta de integración de bastidores automatizada y con energía limpia de 3 megavatios de Silicon Valley

La fuerte demanda de soluciones a escala en la nube ha ampliado la integración de bastidores de Supermicro mediante la adición de una capacidad de 600 bastidores al mes con un nuevo centro de pruebas de 60 bastidores, gestión de bastidores a escala y ofertas de redes de alto rendimiento

SAN JOSE, California, 25 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , una importante empresa internacional de computación, almacenamiento, soluciones para redes y tecnología de computación verde a nivel corporativo, ha anunciado hoy que ha aumentado significativamente su capacidad de integración de bastidores con el primer centro de pruebas automatizado con celdas de combustible limpio y 60 bastidores con vehículos autoguiados robóticos para acelerar el procesado, la distribución y el despliegue de las inversiones en centros de datos a gran escala.

https://mma.prnewswire.com/media/633284/Super_Micro_Computer_Inc_60_Rack_Burn_in_Facility.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633284/Super_Micro_Computer_Inc_60_Rack_Burn_in_Facility.jpg]

El nuevo centro, que es una de las plantas de integración de bastidores automatizadas y con energía limpia más grandes del mundo, se encuentra en la sede principal de Supermicro en Silicon Valley y está ya totalmente operativo. Gracias a esta iniciativa, la capacidad de bastidores de Supermicro ha aumentado en 600 unidades al mes. Perfecta para despliegues de centros de datos a gran escala, la nueva y avanzada planta de integración de bastidores con celdas de combustibles limpios de 3 megavatios permite a la empresa ejecutar pruebas en 60 bastidores a la vez en una sola ubicación, realizando inventario, integración de servidor e integración de bastidores bajo un mismo techo.

La energía producida a partir de celdas de combustibles limpios minimiza la contaminación, lo que resulta en una mayor eficiencia operativa y un entorno de trabajo más limpio y seguro. Esta moderna planta genera su propia electricidad en las mismas instalaciones a partir de celdas de combustibles limpios, de modo que la huella de carbono se reduce drásticamente y, al mismo tiempo, los costes energéticos proyectados disminuyen en 8 millones de dólares estadounidenses a lo largo de los próximos 10 años. Un servidor Bloom Energy Server de 3 megavatios da apoyo al consumo de energía de la planta y está configurado para mantener las operaciones críticas cuando haya un apagón, de modo que se minimice el impacto de las interrupciones de la red de electricidad pública. En comparación con las fuentes de alimentación tradicionales, las celdas de combustible proporcionan una mayor sostenibilidad en muchos aspectos: alta eficiencia, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de sustancias contaminantes y menor consumo de agua.

«Estamos ampliando nuestras inversiones a medida que crece nuestra rama de centros de datos, para garantizar que Supermicro tiene la capacidad y los medios de producción necesarios para dar un servicio completo a nuestros clientes de empresas, centros de datos y de la nube en nuestro campus de Silicon Valley, que cuenta con unas instalaciones de unos 186.000 metros cuadrados» dice Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. «Supermicro distribuyó 1,2 millones de unidades en todo el mundo el año pasado, y esta nueva planta con energía limpia y la última tecnología aumenta nuestra capacidad de bastidores en 600 unidades al mes, además de disponer de las últimas tecnologías de automatización y robótica para optimizar el proceso de integración de bastidores. Los clientes de centros de datos ya pueden elegir entre nuestra amplia gama de productos innovadores y líderes en la industria para servidores, almacenamiento y redes que necesiten en sus despliegues a gran escala, y Supermicro puede darles respuesta de forma eficiente».

Un factor de automatización clave para la nueva planta de integración de bastidores es la incorporación de la robótica. El uso de vehículos autoguiados para transportar bastidores desde las líneas de montaje hasta las cámaras de pruebas ayuda a mejorar la eficiencia del proceso, reduce los costes y disminuye los posibles problemas de seguridad. Otra característica vital del nuevo centro de integración de bastidores es L11 Cluster Test Automation (automatización de pruebas de clúster). Para más información sobre los bastidores de Supermicro, visite http://www.supermicro.com/products/rack/index.cfm [http://www.supermicro.com/products/rack/index.cfm].

El diseño a escala de bastidores de Supermicro (Supermicro Rack Scale Design o RSD) es otra tecnología que han adoptado muchos clientes de centros de datos. Supermicro RSD se basa en el Rack Scale Design (RSD) de Intel® para gestionar bastidores de servidores, almacenamiento y redes desagregados con los estándares de la industria, modernas interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) Redfish Restful que permanecen igual en diferentes proveedores y en múltiples generaciones de servidores. La última versión, Supermicro RSD 2.1, apoya el almacenamiento NVMe de alto rendimiento, alta densidad y desagregado para obtener una eficiencia considerablemente mejor de centros de datos, aumentar el uso y reducir los costes.

La forma tradicional de ampliar los recursos de los centros de datos a menudo supone añadir nodos de servidores con ratios fijas de computación, redes y almacenamiento. Debido a los diferentes ciclos de estos recursos, una modernización completa de todo el conjunto de servidores conlleva con frecuencia la retirada prematura y la infrautilización de inversiones valiosas. Por eso, la solución de almacenamiento NVMe desagregado que permite ahorrar recursos es tan importante para los clientes que quieren construir centros de datos a hiperescala más eficientes y flexibles. Para más información, puede ver el vídeo sobre ahorro de recursos de Supermicro RSD 2.1: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4 [https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4]. Puede consultar más información sobre Supermicro RSD en http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm [http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm].

Para redes, los nuevos interruptores Ethernet ToR (top of rack) de 25 G de Supermicro se están haciendo muy populares. Estos nuevos interruptores 25 G son más rentables que los actuales interruptores 10 G y pueden reducirse sin problemas para proporcionar una red de 10 G. Además, proporcionan muchos anchos de banda de enlace ascendente mediante seis puertos de enlace ascendente de 100 G. Pulse en el siguiente enlace para ver más información sobre las soluciones de redes de Supermicro: http://www.supermicro.com/products/nfo/networking.cfm [http://www.supermicro.com/products/nfo/networking.cfm].

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

