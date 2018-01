330 43

COMUNICADO: Primer comunicado del estreno mundial del musical - Scott Sanders Productions Presenta a TOOTSIE

Protagonizado por el nominado a un premio Tony SANTINO FONTANA en el papel de Michael Dorsey (...y como Dorothy Michaels)

Llega a Broadway en la primavera de 2019

Función Pre Broadway en el Cadillac Palace Theater de Chicago del 11 de septiembre hasta el 14 de octubre

Música y Letras de DAVID YAZBEK, Libro de ROBERT HORN, Coreografía de DENIS JONES, Dirigido por SCOTT ELLIS

NUEVA YORK, 25 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Scott Sanders Productions ha anunciado hoy que el estreno mundial de la nueva comedia musical, TOOTSIE, tendrá una función pre Broadway en el otoño en el Cadillac Palace Theatre de Chicago (151 West Randolph Street, Chicago, IL) del 11 de septiembre hasta el 14 de octubre. TOOTSIE llegará a las salas de Broadway en la primavera de 2019.

TOOTSIE será protagonizada por el actor SANTINO FONTANA, quien fue nominado para un premio Tony, e interpretará el papel de Michael Dorsey, un actor novato. Santino es conocido por interpretar el papel de Greg en la serie televisiva "Crazy Ex-Girlfriend." Sus trabajos en Broadway incluyen Rodgers & Hammerstein's Cinderella, por la que fue nominado a un premio Tony; Billy Elliot; Sunday in the Park with George; y Brighton Beach Memoirs.

TOOTSIE cuenta con música original de David Yazbek, también nominado a un premio Tony (The Band's Visit, The Full Monty, Dirty Rotten Scoundrels), un libro escrito por Robert Horn (autor de 13; Dame Edna, Back with a Vengeance), coreografía de Denis Jones, otro nominado a un premio Tony (Holiday Inn, Honeymoon in Vegas), y la dirección musical a cargo de Andrea Grody (The Band's Visit). TOOTSIE será dirigida por Scott Ellis (She Loves Me, On the Twentieth Century), nominado al premio Tony siete veces y ganador de un premio Olivier.

El equipo de diseño de TOOTSIE, galardonados con un premio Tony, incluye figuras como el escenógrafo David Rockwell, el diseñador de vestuario William Ivey Long, diseño de luces de Donald Holder, y sonido de Brian Ronan.

TOOTSIE cuenta la historia de un actor de talento, pero difícil que lucha por encontrar trabajo hasta que una audaz treta le proporciona el papel de su vida.

Los demás miembros del reparto y equipo creativo serán anunciados más adelante.

TOOTSIE está basada en una historia de Don McGuire y Larry Gelbart y la Columbia Pictures Motion Picture.

Para más información visite: TootsieMusical.com [https://tootsiemusical.com/].

