330 43

COMUNICADO: Los perros toman las calles en la primera protesta mundial de animales ante las Naciones Unidas

NUEVA YORK, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

-- Los animales manifestantes se unen para apoyar la campaña internacional de The Body Shop y Cruelty Free International que persigue prohibir la experimentación en animales con fines cosméticas a nivel mundial -

-- La campaña insta a Naciones Unidas a poner fin a una práctica que causa daños hasta a 500.000 animales, con pruebas crueles todos los años -

-- The Body Shop y Cruelty Free International animan a todas las empresas "libres de crueldad" a apoyar la campaña -

Hoy se ha celebrado en Nueva York la primera protesta de animales del mundo fuera de la sede central de las Naciones Unidas.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633116/UN_Dogs.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633118/UN_Animal_Protest.jpg )

La protesta, que ha contado con 8 perros de diferentes razas y tamaños, tiene el apoyo de Forever Against Animal Testing [https://www.thebodyshop.com/en-gb/about-us/against-animal-testing ], una campaña realizada conjuntamente por la empresa internacional de cosmética The Body Shop y la organización líder en los esfuerzos para poner fin a los experimentos con animales, Cruelty Free International. Los perros han tomado las calles con carteles de rechazo, pañuelos y pequeñas pancartas en muestra de su apoyo.

The Body Shop y Cruelty Free International han contado con el apoyo del prestigioso de mascotas, @TheDogist, que ya había apoyado con anterioridad la campaña en Canadá y Estados Unidos, y el influyente de mascotas de Instagram, @louboutinanyc.

Con esta protesta se ha hecho hincapié en un dato escalofriante: el 80% de los países de todo el mundo no cuenta con leyes que prohíban la experimentación en animales con fines cosméticos. Y, además, anima a los consumidores a apoyar la campaña firmando la petición universal en: http://www.foreveragainstanimaltesting.com.

Cuando la petición llegue a los 8 millones de firmas, The Body Shop y Cruelty Free International la presentarán a las Naciones Unidas, instando a un convenio internacional que prohíba la experimentación en animales con fines cosméticos para proteger a millones de animales en todo el mundo. La semana pasada, la organización se reunió con los responsables de las Naciones Unidas para llevar a cabo progresos en torno a este tema.

Tras haber reunido ya 4,1 millones de firmas en los últimos seis meses, se ha convertido en la mayor petición para la prohibición de experimentación en animales con fines cosméticos. The Body Shop y Cruelty Free International invitan a todas las compañías que están en contra de la experimentación en animales con fines cosméticos a mostrar su apoyo a la campaña, y aportan material para animar a otras empresas y a sus empleados a que participen.

En septiembre de 2017, The Body Shop fue adquirida Natura, la compañía de cosméticos multinacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Brasil, que está en contra de la crueldad y que cotiza en la lista pública B Corp. Tanto Natura como la nueva compañía hermana de The Body Shop, Aesop, han respaldado desde hoy la campaña.

Jessie Macneil-Brown, responsable de las campañas mundiales de The Body Shop, afirmó: "En The Body Shop creemos firmemente en el bienestar de los animales y en que los animales no deberían usarse para las pruebas cosméticas. Hemos puesto en marcha las protestas con perros, ya que son un símbolo poderoso para nosotros a lo largo de nuestra campaña Forever Against Animal Testing [https://foreveragainstanimaltesting.com/page/9583/petition/1 ], representando las relaciones que tenemos con los animales y sirven para conectar con los partidarios de la abolición de la crueldad. Esta protesta única es un símbolo de la enorme ambición para terminar con experimentación en animales con fines cosméticos en todo el mundo. Instamos a todas las personas, a todas las compañías y a todos los gobiernos a unirse a la campaña y ayudarnos a terminar lo que hemos empezado".

Michelle Thew, consejera delegada de Cruelty Free International, explicó: "Las protestas de hoy envían un fuerte mensaje a los consumidores y marcas de todo el mundo de que necesitamos su apoyo. Hemos avanzado muchísimo hacia la prohibición de los experimentación en animales con fines cosméticos, pero aún queda mucho por hacer. Queremos ver que todas las compañías que están en contra de experimentación en animales con fines cosméticos muestren su apoyo e insten a los clientes a que hagan lo mismo".

Elias Friedman, fotógrafo de @TheDogist, destacó: "Apoyo la campaña Forever Against Animal Testing de The Body Shop desde que se lanzó, y es extraordinario estar aquí en Nueva York en la primera protesta de mascotas que se celebra en las Naciones Unidas. Los perros participantes en la protesta representan a todos los animales, y nos recuerdan porqué las pruebas cosméticas realizadas en animales deben prohibirse de una vez por todas".

Acerca de las fotos

Las fotos se realizaron a las 10am EST en Nueva York, trabajando con profesionales en formación de perros y contando con el apoyo de veterinarios. Se ofreció un elevado nivel de atención a los animales participantes, y tanto Rational Animal como Cruelty Free International quisieron cerciorarse de que la acción estuviera estructurada de manera que no causase ningún tipo de malestar a los animales.

Acerca de The Body Shop

Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por medio de Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza mundial. Desde The Body Shop deseamos marcar una diferencia positiva en el mundo, ofreciendo productos de cuidado facial, capilar y maquillaje de alta calidad e inspirados en la naturaleza, y además producidos de forma ética y sostenible. The Body Shop fue la creadora de una filosofía que defendía que las empresas pueden ser fuerzas para el cambio positivo, principio que continúa siendo el motor de la marca. The Body Shop cuenta con más de 3.000 tiendas repartidas entre más de 60 países.

Acerca de Cruelty Free International:

Cruelty Free International es la principal organización que trabaja de cara a crear un mundo en el que nadie desee o crea que tenemos necesidad de experimentar con los animales. Como una de las organizaciones de protección de animales más respetadas y de más tradición en el mundo, es considerada ampliamente como una autoridad en las pruebas sobre animales, y en ella confían gobiernos, medios, corporaciones y organismos oficiales para su asesoramiento y opinión experta.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633116/UN_Dogs.jpg https://mma.prnewswire.com/media/633118/UN_Animal_Protest.jpg

CONTACTO: Emily Foulger, Emily.foulger@anotherword.com, +44(0)790-379-1935

PUBLICIDAD