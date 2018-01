330 43

COMUNICADO: Spin Master gana cuatro prestigiosos premios incluyendo 2017 Supplier of the Year

TORONTO, January 24, 2018 /PRNewswire/ --

-- Spin Master gana cuatro prestigiosos premios incluyendo 2017 Supplier of the Year de UK Toy of the Year Awards

Spin Master Corp. una empresa líder mundial en entretenimiento para niños sigue recibiendo reconocimiento de la industria mundial de productos innovadores como el presentado por la British Toy & Hobby Association y la Toy Retailers Association el 23 de enero de 2018.

Spin Master ganó cuatro codiciados UK Toy and Supplier of the Year Awards: Collectible of the Year por Hatchimals CollEGGtibles(TM), Doll of the Year por Luvabella(TM), Pre-School Toy of the Year por PAW Patrol(R) Basic Vehicle, y el prestigioso premio Supplier of the Year.

Celebrando el éxito de Spin Master, Hedley Barnes, director general del norte de Europa dijo: "Estamos totalmente emocionados de recibir estos cuatro increíbles premios en tan prestigioso evento de la industria. La feria del juguete no es sólo el fin de un año exitoso, sino el comienzo de uno nuevo y esperamos presentar nuestra cartera de productos de 2018."

Los premios de este año siguen al 2017 UK Toy of the Year de Spin Master para: Hatchimals Toy of the Year, así como dos premios para PAW Patrol - Licensed Toy of the Year y Preschool Toy of the Year para PAW Patroller.

"Spin Master se centra en la fabricación de los juguetes que capturan la imaginación de los niños," dijo Ben Gadbois, presidente global de Spin Master y responsable de operaciones. "Estos premios son un testamento a nuestro equipo excepcional, que infunden constantemente innovación en nuestra cartera de marcas y productos. Es un honor increíble ser reconocidos como proveedor del año entre los líderes en nuestro sector y estamos encantados de aceptar estos reconocimientos."

Estos premios vienen unas semanas antes de la US Toy Fair, que tiene lugar en Nueva York, 17-20 de febrero de 2018. Spin Master ha sido nominado para nueve Toy of the Year Awards de la US Toy Industry Association, y cinco Women in Toys Wonder Women Awards.

Acerca de Spin Master

Spin Master es una compañía con liderazgo internacional dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica y comercializa una diversificada cartera de innovadores juguetes, juegos, productos y accesorios de entretenimiento. Spin Master es famosa por marcas premiadas como Zoomer(R), Bakugan(R), Meccano(R), y los Juguetes del Año 2017: Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde 2005, Spin Master ha recibido 92 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) de la TIA con 21 galardones en las más diversas categorías de producto, incluyendo 13 nominaciones TOTY por el Juguete Innovador del Año, cifra que supera a todos sus competidores. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, entre ellas la exitosa serie de 2007 Bakugan Battle Brawlers y su actual éxito Paw Patrol, con transmisiones en más de 160 países y territorios del mundo. Spin Master da empleo a más de 1500 personas en el mundo y tiene oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

Medios: Caroline Fosbury, +44-(0)7973-318-973, mediarelations@spinmaster.com

PUBLICIDAD