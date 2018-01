330 43

COMUNICADO: Los socios veteranos de la comunidad PostgreSQL de EnterpriseDB harán presentaciones en el FOSDEM PGDay 2018

LONDRES, 24 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB® (EDB(TM)), la empresa de plataformas de bases de datos para negocios digitales, ha anunciado hoy que dos de sus socios veteranos de la Comunidad PostgreSQL procedentes del departamento de ingeniería, harán presentaciones en el FOSDEM PGDay 2018, que tendrá lugar en Bruselas, Bélgica del 2 al 3 de febrero de 2018. Los ponentes son Bruce Momjian, Arquitecto Senior de Bases de Datos, que es cofundador del Core Team y miembro del PostgreSQL Global Development Group (Grupo de Desarrollo Global), y Andres Freund, Arquitecto Senior de Bases de Datos y uno de los principales colaboradores de la Comunidad PostgreSQL.

FOSDEM PGDay 2018 es un congreso de dos días sobre PostgreSQL organizado en el Marriott Hotel de Bruselas junto con FOSDEM, un evento importante que tendrá lugar del 3 al 4 de febrero para promocionar el uso de software de código abierto.

Los ingenieros de EDB participan regularmente en eventos comunitarios en todo el mundo, organizando y proporcionando información y orientación experimentada sobre el uso de PostgreSQL para la gestión y transformación de datos empresariales. EDB participa en decenas de eventos de código abierto PostgreSQL cada año como colaborador fundamental del proyecto PostgreSQL, y trabaja para despertar conciencia sobre el proyecto de código abierto en todo el mundo.

Bruce Momjian dará su charla, titulada Unlocking the Postgres Lock Manager ("Abriendo el Administrador de Bloqueos"), el viernes 2 de febrero a las 11:30. En su charla, Momjian explorará todos los aspectos de los bloqueos en Postgres ya que éste juega un papel destacado para proporcionar una alta concurrencia en cualquier base de datos.

Andres Freund dará su presentación, titulada JITing PostgreSQL using LLVM ("JITing PostgreSQL usando LLVM"), el sábado 3 de febrero a las 14.00H. Freund centrará su discurso en aumentar la eficiencia de la ejecución de consultas "justo a tiempo" (o JIT, por sus siglas en inglés) compilando partes de las consultas. Freund cubrirá un proyecto actual que utilizará LLVM para realizar JIT en dos partes principales de la ejecución de consultas: evaluación de expresiones (cláusula WHERE, agregados, cláusulas GROUP BY, etc.) y deformación de tuplas (convirtiendo las tuplas en disco en una representación en memoria de acceso más eficiente).

Acerca de EnterpriseDB CorporationEnterpriseDB® (EDB(TM)), la empresa de plataformas de bases de datos para negocios digitales, ofrece la primera plataforma de datos de código abierto para nuevas aplicaciones, rediseño de plataformas en la nube, modernización de aplicaciones y migración de plataformas heredadas. EnterpriseDB se integra con tecnologías y estructuras empresariales para administración en una nube híbrida, integración de datos y almacenamiento de datos. Nuestros clientes se benefician de la plataforma de gestión de datos más eficaz, fiable, flexible, abierta y rentable disponible a día de hoy. EnterpriseDB tiene su sede en Bedford (Massachusetts). Para obtener más información visite www.EnterpriseDB.com [http://www.enterprisedb.com/].

EnterpriseDB es una marca registrada de EnterpriseDB Corporation. EDB y EDB Postgres son marcas comerciales de EnterpriseDB Corporation. Las otras marcas mencionadas son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios.

