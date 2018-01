330 43

COMUNICADO: Roche lanza cobas TV/MG en los Sistemas cobas 6800/8800 en mercados que aceptan la marca CE (2)

El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea, Suiza, y está presente operativamente en más de 100 países. En el año 2016, tenía empleados a más de 94 000 personas en todo el mundo. En 2016, Roche invirtió 9900 millones de CHF en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de 50 600 millones de CHF. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, Japón. Para más información, visite www.roche.com.

Todas las marcas comerciales usadas o mencionadas en esta nota están protegidas por la ley.Para consultas de medios, contactar con:

Todd SieskyRoche Molecular Diagnostics1-888-545-2443

