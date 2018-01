330 43

COMUNICADO: Roche lanza cobas TV/MG en los Sistemas cobas 6800/8800 en mercados que aceptan la marca CE (1)

- Nuevo test que permite el procesamiento de cualquier combinación de cuatro infecciones separadas de transmisión sexual (CT, NG, TV y MG) a partir de la muestra de un paciente

- Primer y único test molecular de alto volumen del mercado con aprobación para pruebas TV/MG de combinación utilizando especímenes con muestra de meato

- Continúa la rápida expansión del menú de test de los Sistemas cobas 6800/8800 desde su lanzamiento en 2015

PLEASANTON, California, 24 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hoy ha anunciado el lanzamiento de CE-IVD de cobas® TV/MG, para su uso en los Sistemas cobas 6800/8800 para la detección directa del ADN de Trichomonas vaginalis (TV) y Mycoplasma genitalium (MG) en personas sintomáticas y asintomáticas.

cobas TV/MG ofrece a los laboratorios la serie más amplia de detecciones de especímenes disponible en un test, incluida la posibilidad de comprobar la existencia de TV y MG en la muestra de un paciente. Esta nueva flexibilidad pueda ayudar a los profesionales sanitarios a diagnosticar de forma más rápida y a reducir el volumen de test en los laboratorios, al mismo tiempo que posibilita una menor recogida de muestras de los pacientes.

"Estamos encantados de continuar con nuestro compromiso de ampliar nuestra cartera para la detección de infecciones de transmisión sexual", afirmó Uwe Oberlaender, Director de Diagnóstico Molecular de Roche. "Al unir cobas TV/MG con cobas CT/NG de reciente lanzamiento para la detección de Chlamydiatrachomatis (CT) y Neisseria gonorrhoeae (NG), los laboratorios ahora tienen la solución de test de alto rendimiento más flexible del mercado actual. Los laboratorios ahora pueden procesar simultáneamente a partir de una sola muestra de un paciente, cualquier combinación de CT, NG, TV y MG, que proporciona a los facultativos la información valiosa necesaria para diagnosticar correctamente las ITS y mejorar la atención al paciente".

cobas TV/MG se ha homologado para ser utilizado con las mismas series de especímenes urogenitales femeninos disponibles para su uso con cobas CT/NG.(1) Además, el test se ha homologado para su uso con orina masculina y es la primera prueba molecular de CE-IVD que posibilita test combinados de TV/MG utilizando un espécimen de muestra de meato.

Los sistemas cobas 6800/8800 totalmente automatizados ofrecen los resultados en menor tiempo, con mayor rendimiento y proporcionan el mayor tiempo libre disponible entre las plataformas moleculares automatizadas, lo que proporciona a los laboratorios una mayor eficiencia y la flexibilidad para adaptarse a las exigencias cada vez mayores de los test.

Acerca de Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis es la infección no viral de transmisión sexual (ITS) más común del mundo. Aproximadamente, el 70% de las personas infectadas con TV no presentan ningún síntoma. Aquellas personas que presentan síntomas pueden experimentar prurito, quemazón o irritación del área genital, descarga del pene en varones y un cambio de descarga vaginal con un olor sospechoso inusual en mujeres. Si no se trata, TV puede aumentar el riesgo de propagación o contraer otras ITS como HIV. Las mujeres embarazadas con TV pueden experimentar complicaciones como parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer.(2)

En 2008, se calculó aproximadamente unos 276,4 millones de casos en todo el mundo. Estudios basados en la población mundial muestran índices que van del 3,2% al 42,6%, según la región geográfica estudiada.(3) Los índices publicados generalmente se consideran una subestimación porque la mayoría de los estudios se han realizado a partir de métodos como microscopio con montaje húmedo frente a pruebas de amplificación del ácido (NAAT). Además, debido a que la TV actualmente no se considera una enfermedad de declaración obligatoria, no se conoce actualmente el cálculo verdadero de prevalencia.

Acerca de Mycoplasma genitalium Mycoplasma genitalium es una fastidiosa bacteria que se aisló por primera vez en 1980 a partir de muestras uretrales de dos hombres sintomáticos con uretritis no gonocócica (NGU).(4) Las infecciones causadas por esta bacteria se han asociado con uretritis masculina y femenina, balanopostitis, prostatitis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad masculina y femenina.(5) También se han reportado complicaciones adicionales como parto prematuro e infecciones extragenitales. La prevalencia ha mostrado un alto índice del 47,5% cuando los test se realizan utilizando varios ensayos moleculares.(6)

Acerca de los sistemas cobas 6800/8800Los sistemas cobas 6800 y 8800 son soluciones totalmente integradas y automatizadas que vienen a establecer un patrón para la realización de análisis moleculares habituales en los ámbitos de vigilancia de la carga vírica, cribado de donantes, salud de la mujer y microbiología. Estos sistemas, basados en la tecnología de RCP que ha sido merecedora de un premio Nobel, están concebidos para ofrecer plena automatización, mayor rendimiento y mayor rapidez en la obtención del resultado, confiriendo así al usuario una mayor flexibilidad para aumentar enormemente la eficiencia global de los procedimientos de trabajo.

Estos sistemas arrojan un máximo de 96 resultados en menos de 3,5 horas y, en un turno de ocho horas, serían 384 resultados para el sistema cobas 6800 y 960 resultados para el cobas 8800. Gracias a cualquiera de los dos, el laboratorio puede llevar a cabo tres análisis en la misma secuenciación, sin necesidad de clasificaciones previas. Los sistemas también admiten un máximo de ocho (en el caso del cobas 6800) y cuatro horas (en el caso del cobas 8800) de ausencia del usuario, con una mínima interacción por parte de este.

Para más información sobre los sistemas, visite www.cobas68008800.com [http://www.cobas68008800.com/] o http://molecular.roche.com [http://molecular.roche.com/].

Acerca de RocheRoche es una empresa internacional, pionera en productos para el diagnóstico y productos farmacéuticos con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento posible.

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y enfermedades del sistema nervioso central. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene veintinueve medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por octavo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Indices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más sostenible del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida

