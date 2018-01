330 43

COMUNICADO: Comunicado de OneCoin sobre exposición criminal del grupo con criptomoneda OneCoin

SOFIA, Bulgaria, January 23, 2018 /PRNewswire/ --

-- Comunicado oficial de OneCoin relacionado con publicaciones sobre exposición criminal del grupo con la criptomoneda OneCoin

A la compañía OneCoin le gustaría declarar oficialmente que los múltiples recientes anuncios de los medios de comunicación acerca de un grupo criminal expuesto, a blanqueo de dinero mediante la criptomoneda de OneCoin, son falsos y están engañando a la opinión pública.

La compañía OneCoin cree que todas las denuncias de los medios de comunicación anteriores son el resultado de una campaña bien organizada, de determinación, con el objetivo de dañar nuestra reputación corporativa y destruir nuestro negocio.

Que quede claro al público que la empresa nunca ha estado involucrada en actividades criminales o ilegales en cualquier país o territorio de operaciones, incluyendo en la República de Bulgaria. La empresa y sus socios han declarado siempre abiertamente su voluntad de cooperar con los reguladores, organizaciones gubernamentales y los medios de comunicación, y proporcionar cualquier información que fuera útil para aclarar cualquier confusión o sospecha, relacionadas con sus actividades de negocio. Por lo tanto, estamos extremadamente sorprendidos de que nunca se nos acercara a pedir aclaraciones, incluyendo cualquier medio de comunicación de todo el mundo, como era de esperar por los medios de comunicación buscando la objetividad, imparcialidad y profesionalismo periodístico. Un punto con el que nosotros podríamos estar de acuerdo es que los medios de comunicación son esenciales y deben ser el pilar de una democracia saludable.

El hecho de que durante los últimos días asistimos a totalmente lo contrario, es bastante preocupante. Somos dirigidos para creer que esto es un ataque deliberado contra la empresa OneCoin, sus socios y la criptomoneda OneCoin, así como su fundador, el Dr. Ruja Ignatova. Lo que actualmente observamos es una tormenta de los medios de comunicación calculada, con el objetivo de dañar la reputación de la empresa y su fundador, con el objetivo de ocultar las características importantes de la criptomoneda OneCoin, por lo que se presenta en una forma completamente diferente de lo que objetivamente debería ser.

Para eliminar todas las dudas sobre la falta de transparencia de OneCoin, nos gustaría señalar que esto es una criptomoneda centralizada, proporcionando así mayor liquidez y menor volatilidad con una visión a largo plazo y una estrategia para un desarrollo estable, a diferencia de otras criptomonedas que se abren y permiten la posible especulación de comerciantes. Es un hecho bien conocido que las criptomonedas generalmente son de desconfianza, principalmente debido a su anonimato de las transacciones y la falta de identificación del usuario. Esto hace posible a los delincuentes utilizar criptomonedas para actividades ilegales. Por lo que sabemos, estas actividades no son posibles con OneCoin - una criptomoneda que se ha esforzado por poner en práctica procedimientos de conformidad con el objetivo de identificar a cada usuario (KYC - Conozca a su cliente), cada negocio (KYB - Conozca su negocio), para prevenir el blanqueo de dinero (AML - Anti blanqueo de dinero), etc. Todos estos procedimientos tienen como objetivo evitar el uso de OneCoin para actividades dudosas. Además, también es importante tener en cuenta que el modelo centralizado proporciona el mayor nivel de prevención de pérdida debido a un mal funcionamiento del hardware del usuario, eventuales robos o, por ejemplo, debido a la capacidad de copias de seguridad continuas. Estos hechos nunca fueron presentados por los medios de comunicación y la criptomoneda de OneCoin no fue presentada objetivamente tampoco.

En la actualidad, debido a la investigación en curso, la empresa OneCoin y sus socios se enfrentan a inconmensurables pérdidas financieras. En las oficinas de nuestros socios, entre otras cosas, confiscaron equipo técnico necesario para sus operaciones diarias y su pérdida no sólo conducirá a daños financieros sino que podría muy bien llevar a la quiebra. Este hecho también es desconcertante y nos hace creer que esto no es una coincidencia al azar.

Es importante aclarar que se basa en la retroalimentación que recibimos de nuestros abogados, todavía hay una investigación en curso, que en todos los países democráticos significa una cosa - no hay ninguna conclusión hecha por la autoridad judicial, basada en la evidencia y objetivamente indicando un terreno para hacer acusaciones contra una persona natural o una empresa. Durante la investigación de nuestras oficinas y de nuestros socios el miércoles, 17 de enero de 2018, los empleados se preguntaron después de los cargos, la razón de la búsqueda y las entrevistas oficiales. Hasta el momento esa información no fue proporcionada.

En conclusión nos gustaría declarar que la cobertura de medios de comunicación de la investigación en curso, hecha en circunstancias dudosas, careciendo de una conclusión final de las autoridades competentes informa mal al público en cuanto a los hechos y pruebas recogidas, preguntando la objetividad de la información difundida en la prensa búlgara, que podría ser definida como relaciones públicas negras con objetivos dudosos.

Con el fin de proteger los derechos de nuestros empleados, clientes y socios, la empresa OneCoin y sus socios informará a representantes de los medios y al público de los acontecimientos, relacionados con este caso.

Contacto: One Network Services Ltd. Press Department, pressoffice.onenetwork@gmail.com

CONTACTO: Tel: +359-87-988-8460

