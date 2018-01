330 43

COMUNICADO: HTC VIVE y el Foro Económico Mundial se asocian para asegurar el futuro de la iniciativa "VR/AR For Impact"

El nuevo contenido de "VR/AR for Impact", diseñado para ayudar a promover un cambio positivo en el planeta, se presentó en el Foro Económico Mundial 2018.

DAVOS, Suiza, 23 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- HTC VIVE(TM), empresa líder en Realidad virtual (RV) de primer nivel, ha anunciado hoy su asociación con el Foro Económico Mundial (FEM) para promover la iniciativa "VR/AR for Impact" (RV/RA para impactar) y presentar su contenido más reciente en el Centro sobre Impacto Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) durante el FEM 2018 celebrado en Davos.

https://mma.prnewswire.com/media/454105/HTC_VIVE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/454105/HTC_VIVE_Logo.jpg]

Lanzado originalmente por HTC en el FEM 2017, VR/AR For Impact es un programa de más de 10 millones de dólares creado para promover contenido y tecnologías de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) que tendrán un impacto y generarán un cambio positivo en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs] de las Naciones Unidas. En colaboración con un grupo central de líderes de RV/RA y la ONU, el FEM promoverá la iniciativa "VR/AR for impact" y, como miembro esencial del grupo, HTC Vive continuará diseñando y creando experiencias en el marco de su compromiso colaborativo permanente de fomentar y propugnar el uso de la realidad virtual y aumentada para educar y capacitar a la humanidad.

"El mundo nunca se ha enfrentado a retos tan grandes como los de hoy y la humanidad necesita una comprensión y orientación más claras que la ayuden a resolver los problemas globales", dijo Cher Wang, presidenta y consejera delegada de HTC. "A diferencia de cualquier otro medio, la realidad virtual puede sumergir al público mundial en cualquier experiencia y puede ayudarnos a aprender, a sentir empatía y a transformar el mundo. "VR/AR for Impact" es una forma única de orientar la conciencia crítica hacia los problemas y soluciones a los que se enfrenta la especie humana".

"Vemos mucho potencial desaprovechado en la RV/RA para producir resultados positivos para la sociedad en áreas tales como la salud y la educación, y esperamos trabajar con los líderes de este campo para desarrollar esta iniciativa en los próximos años", dijo Lauren Joseph, líder del Programa del Sector Electrónico del Foro Económico Mundial.

Las experiencias de "VR/AR for Impact" que se mostraron esta semana en el FEM 2018 son:

-- OrthoVR, diseñado para aumentar la disponibilidad de prótesis hechas a la medida en países de bajos ingresos, utilizando la realidad virtual y herramientas de desarrollo rápido de prototipos en 3D para aumentar la capacidad del personal médico sin reducir la calidad. La RV permite a los técnicos ortopédicos y a los ortopedistas aprovechar sus habilidades prácticas y materializarlas en el entorno digital. -- The Extraordinary Honey Bee [https://vimeo.com/251408903/539884eb01] (La extraordinaria abeja melífera) está diseñado para profundizar nuestra comprensión de la ardua tarea de la abeja y conocer lo que está en juego para la humanidad debido a la moribunda población mundial de abejas melíferas. Narrado desde la perspectiva de una abeja, "The Extraordinary Honey Bee" aprovecha la RV para inspirar el cambio en la próxima generación de conservacionistas de abejas melíferas. -- The Blank Canvas: Hacking Nature (El lienzo en blanco: pirateando a la naturaleza) es una exploración episódica de las fronteras de la bioingeniería impartida por los mejores investigadores de ese campo. Utilizando técnicas avanzadas de visualización científica, "The Blank Canvas" desmitifica los mecanismos celulares y moleculares que se explotan para dar saltos sustanciales tales como la terapia génica. -- LIFE [http://www.oxlifeproject.org/] (Life-saving Instruction For Emergencies o Instrucciones para salvar vidas en emergencias) es una nueva plataforma móvil y de RV, desarrollada por la Universidad de Oxford, que permite a los trabajadores de la salud gestionar las emergencias médicas. A través del uso de la formación en simulación personalizada y la analítica de aprendizaje avanzado, la plataforma LIFE ofrece el potencial de ampliar drásticamente el acceso a un conocimiento que puede salvar vidas en países con bajos ingresos. -- Tree [https://www.treeofficial.com/] (árbol) es una aclamada experiencia de realidad virtual que sumerge a los espectadores en el trágico destino que le espera a un árbol de bosque tropical. La experiencia saca a relucir las desgarradoras realidades de la desforestación, uno de los grandes contribuyentes al calentamiento global. -- Para la Yaminahua amazónica, la "medicina" tiene el poder de trasladarlo en una visión a un lugar donde usted nunca ha estado. Hushuhu, primera mujer chamán de los Yaminahuas, utiliza una medicina similar a RV para abrir un portal hacia otra forma de conocer. AWAVENA [http://www.awavenavr.com/] es una colaboración entre una comunidad y un artista, donde se combina tecnología y experiencia trascendente para que se pueda compartir una visión y contar la historia de un pueblo que asciende después de estar al borde de la extinción.

Estas experiencias estarán disponibles para todos los participantes del Foro Económico Mundial en el Centro sobre Impacto Sostenible el 23 de enero de 2018, el cual tendrá lugar en Promenade 72, Davos Platz, Suiza. Awavena se podrá experimentar en la sala de congresos principal, exposición Portals (Portales).

Para obtener más información sobre VR for Impact visite: https://vrforimpact.com/ [https://vrforimpact.com/].

Acerca de HTC VIVE

HTC Vive es el creador del sistema de realidad basado en PC y de primer nivel, Vive, el cual se desarrolló y optimizó para RV a escala de sala e interacciones realistas. El ecosistema Vive ha evolucionado alrededor de su cartera de productos de RV de primer nivel, Vive X, el acelerador de RV/RA global más activo, el cual ha invertido en más de 80 empresas emergentes, Viveport, una plataforma de contenido global con el primer modelo de suscripción a RV del mundo que funciona en más de 60 países, y Vive Studios, iniciativa de desarrollo y publicación de contenido de RV de Vive. Vive cumple su promesa de producir una realidad virtual con tecnología revolucionaria y el mejor contenido de su clase, llevando la RV por igual a consumidores, desarrolladores y empresas. Para obtener más información sobre Vive, visite www.vive.com [http://www.vive.com/].

HTC y el logo de HTC son marcas comerciales registradas de HTC Corporation. Todos los demás nombres de empresas y productos mencionados pueden ser marcas comerciales propiedad de sus respectivos propietarios.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/454105/HTC_VIVE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/454105/HTC_VIVE_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Patrick Seybold, patrick_seybold@htc.com

Sitio Web: http://www.vive.com/

PUBLICIDAD