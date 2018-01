330 43

COMUNICADO: NO ASYLUM: proyección del documental de Ana Frank en CINE-ONU, el servicio de información de las Naciones Unidas

LAS VEGAS, 23 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, No Asylum: The Untold Chapter of Anne Frank's Story (Sin asilo: el capítulo no contado de la historia de Ana Frank) revela nuevos datos sobre la lucha de la familia Frank para huir de los nazis y emigrar a una zona segura.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/630756/Paradise_Filmworks_No_Asylum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/630756/Paradise_Filmworks_No_Asylum.jpg]

Tras la proyección habrá un debate con Eva Schloss, superviviente del Holocausto e hijastra de Otto Frank, y Paula Fouce, directora del documental.

Este evento está presentado por la Misión de Israel ante las Naciones Unidas, la Misión Permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y Paradise Filmworks.

28 de enero de 2018 a las 11:00 de la mañana; Cinema Cinerama Empire, Rue de Carouge 72-74, Ginebra; acceso gratuito.

Para obtener más información, visite: cineONU@unog.ch[mailto:cineONU@unog.ch]

No Asylum está disponible en: Amazon, iTunes, GooglePlay, YouTube, VUDU, Xbox

Consultas de prensa y proyecciones: Info@ParadiseFilmworks.com[mailto:Info@paradisefilmworks.com]

Sitio Web: http://www.paradisefilmworks.com/

PUBLICIDAD