330 43

COMUNICADO: Deloitte observa optimismo en sus ejecutivos acerca de la Industria 4.0 pero con falta de confianza en su organización (

- Deloitte observa optimismo en sus ejecutivos acerca de la Industria 4.0, pero con falta de confianza en la influencia y la preparación de su organización

Una investigación a escala mundial explora las opiniones de los altos cargos sobre la preparación para el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en la sociedad, la estrategia, la plantilla y las inversiones en tecnología

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Los ejecutivos sénior y los líderes de las agencias gubernamentales de todo el mundo carecen de confianza en la preparación de sus organizaciones para influir en y aprovechar las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial (la Industria 4.0), según un informe de investigación elaborado por Deloitte Global y titulado "The Fourth Industrial Revolution is Here--Are You Ready?" (La Cuarta Revolución Industrial ya está aquí, ¿está preparado?).

Industria 4.0 se caracteriza por el maridaje de las tecnologías físicas y digitales, como analíticas, inteligencia artificial, computación cognitiva y el Internet de las Cosas (IoT). Deloitte Global realizó una encuesta a 1600 ejecutivos de nivel C de 19 países y entrevistas selectas en persona para explorar su grado de preparación para la implantación de Industria 4.0 con el fin de beneficiar a clientes, empleados, comunidades y otros participantes clave.

"Las tecnologías de rápido avance que impulsan Industria 4.0 están provocando rápidos cambios socioeconómicos en un entorno de conectividad y cambios demográficos mundiales sin igual", afirmó el Sr. Punit Renjen, consejero delegado de Deloitte Global. "Es una era de grandes oportunidades, pero también con mucho riesgo. Hemos desarrollado esta investigación para comprender mejor cómo están surcando los ejecutivos el cambio generalizado y descubrir áreas en las que puedan influir de forma más eficaz en cómo la Cuarta Revolución Industrial afecta a sus organizaciones y a la sociedad".

Las preguntas se centraron en cuatro temas principales: impacto social, estrategia, personal y plantilla, y tecnología. Los resultados de la encuesta indican que, mientras los ejecutivos comprenden conceptualmente los cambios que la Industria 4.0 traerá consigo, no tienen tan claro cómo deberían actuar para sacar partido a dichos cambios. En las cuatro áreas de impacto, la encuesta desveló cierto grado de contradicción:

Impacto social:

Optimismo frente a propiedad. Aunque los ejecutivos ven un futuro más estable con menos desigualdad, no confían tanto en los puestos que ellos o sus organizaciones pueden desempeñar a la hora de influir en la sociedad en la era de la Industria 4.0.

-- Una alarmante proporción (87 por ciento) cree que la Cuarta Revolución Industrial traerá más igualdad y estabilidad a escala socioeconómica y dos de cada tres afirman que la empresa influirá mucho más que los gobiernos y otras entidades a la hora de dar forma a este futuro. -- No obstante, menos de la cuarta parte cree que sus propias organizaciones pueden influir en factores sociales clave como la educación, la sostenibilidad y la movilidad social.

Estrategia:

Estático frente a dinámico. Los ejecutivos reconocen que puede que no estén listos para aprovechar los cambios asociados a la Industria 4.0, pero estas reservas no les han forzado a modificar sus estrategias.

-- Tan solo un tercio confía en poder administrar sus organizaciones durante esta época de cambios y tan solo el 14 por ciento confía en que sus organizaciones estén listas para aprovechar al máximo los cambios asociados a la Industria 4.0. -- Muchos ejecutivos se aferran a un enfoque tradicional (es decir, desarrollo de productos y aumento de la productividad) en lugar de cambiar su enfoque hacia el desarrollo del personal e impulsar una incidencia en términos competitivos para estimular la innovación y generar valor.

Personal/plantilla:

Evolución frente a revolución. Los ejecutivos no confían en contar con el personal adecuado para triunfar en la Industria 4.0. No obstante, consideran que están haciendo todo lo posible por crear la plantilla adecuada, a pesar de este aspecto no encabeza su lista de prioridades.

-- Tan solo la cuarta parte confía en contar con la plantilla y las capacidades adecuadas que se necesitarán en el futuro. -- Resulta interesante ver que el 86 por ciento afirma estar haciendo todo lo posible por crear la plantilla adecuada para la Industria 4.0, cuando las respuestas indican que las cuestiones de RR. HH. no son prioritarias, más allá de querer aumentar la eficiencia de los empleados. -- Las empresas que han dado prioridad a las cuestiones de plantilla relacionadas con la Industria 4.0 están explorando el potencial de nuevos puestos que permitan a las personas aprovechar sus puntos fuertes, al tiempo que aprovechan la tecnología para aumentar la innovación, crear entornos de trabajo alternativos y nuevos enfoques de aprendizaje y desarrollo.

Tecnología:

Desafío frente a preparación. Los ejecutivos comprenden que necesitan invertir en tecnología para impulsar nuevos modelos de negocio. No obstante, han tenido dificultades a la hora de crear el argumento empresarial para gestionar las oportunidades que ofrece la Industria 4.0 dada la falta de alineación estratégica interna y el enfoque a corto plazo.

-- Los ejecutivos reconocen que sus actuales inversiones en tecnología están muy influenciadas por el deseo de crear nuevos modelos de negocio que creen que afectarán en gran medida a sus organizaciones. -- No obstante, muy pocos ejecutivos afirman poder crear un argumento empresarial sólido para invertir en las tecnologías que definen la cuarta revolución industrial. Mencionan una falta de alineación interna, una falta de colaboración con socios externos y un enfoque a corto plazo.

La investigación reveló que, en general, los ejecutivos de todo el mundo apenas han empezado a preparar a sus organizaciones para aprovechar todo el potencial de la Industria 4.0. Necesitarán aprovechar todas las oportunidades para fortalecer las conexiones clave que beneficiarán a sus clientes, a sus empleados, a sus organizaciones, a sus comunidades y a la sociedad de un modo más amplio:

(CONTINUA)

PUBLICIDAD