COMUNICADO: H&D Wireless recibe el primer pedido estratégico en SPB228 WLAN

KISTA, Suecia, January 22, 2018 /PRNewswire/ --

H&D Wireless, el proveedor líder sueco de conectividad IdC y soluciones de nube IdC y plataforma RTLS, recibe el primer pedido de compra del nuevo módulo SPB228 WLAN and Bluetooth Combo. El pedido, pequeño pero estratégicamente importante, se refiere a dos -hasta el momento secretos- proyectos en Alemania que comenzarán inmediatamente, en el primer trimestre de 2018.

El SPB228 es la última incorporación a la familia de módulos Accelerate(c), recientemente lanzada en CES en Las Vegas [http://mb.cision.com/Main/15814/2429571/776259.pdf ]. El pedido está diseñado para los dos productos del cliente alemán que se mostrarán en Embedded World [https://www.embedded-world.eu/home.html ] a finales de febrero. Este primer pedido prototipo con un valor de 2.200 dólares estadounidenses se entregará en el primer y segundo trimestre de 2018. "Estoy encantado de tener este primer pedido estratégico para SPB228 sólo una semana después de nuestro lanzamiento en Las Vegas", dijo Pär Bergsten, consejero delegado y fundador de H&D Wireless.

Con el SPB228 los desarrolladores se dirigen a un amplio rango de aplicaciones, como:

-- Sistemas de control y supervisión industrial de alto rendimiento y seguridad

-- Dispositivos electrónicos de consumo, como juegos, tabletas y computación móvil

-- Sistemas Smart Home de alto rendimiento, como sistemas de supervisión de vídeo, audio, seguridad y control

H&D Wireless se ha hecho un nombre con GEPS for Industry, que ayuda a las compañías manufactureras a digitalizar y visualizar procesos empresariales y seguir activos y productos clave en tiempo real. El mercado para Smart Factory e IdC industria está creciendo mucho y se estima que estará valorado en más de 225.000 millones de dólares en 2022 (Markets and Markets Research). El 22 de diciembre, H&D Wireless fue incluida en Nasdaq First North.

Más acerca de SPB228 WLAN

El módulo, basado en la tecnología de chip de 28 nm, es un módulo de rendimiento ultra alto que integra todas las funciones para un WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 dual-band y Bluetooth 5 multirradio listo para la integración en plataformas Linux.

El módulo versátil, de baja potencia y de formato M.2 12x16 mm habilita una solución de cliente enriquecido que ofrece una tasa de datos nominal de 866.7Mbps. SPB228 admite totalmente la operación concurrente o independiente de WLAN y Bluetooth y tiene múltiples interfaces de alta velocidad estándares PCIe, USB y SDIO para simplificar la integración en sistemas host. Viene equipado con conectores de antena estándar dobles para la elección flexible de antenas. El módulo está certificado FCC, IC y CE.

Enlaces útiles:

Acerca de H&D Wireless [http://www.hd-wireless.se/index.php ]

Acerca de H&D Wireless - nuevo sitio (beta) [http://www.hd-wireless.com ]

Acerca de H&D Wireless:

H&D Wireless es un proveedor de sistemas de nube y plataforma sueco basado en la Internet de las Cosas, nube y sistemas de plataforma. Su plataforma de nube IdC Griffin es una solución de sistema de extremo a extremo que contiene módulos inalámbricos de clase mundial, servicios en nube con análisis e inteligencia artificial y aplicaciones de smartphone para hogares inteligentes y empresas. Desde el año 2016, la compañía ofrece Griffin ENINTERPRIse Positioning System (GEPS (TM)) como servicio en nube para posicionamiento de interior de cosas físicas en procesos de negocios. H&D Wireless se fundó en 2009 y se encuentra entre las compañías de IoT de más rápido crecimiento y más decoradas de Suecia, con más de 1.100.000 productos inalámbricos enviados hasta la fecha para soluciones IoT, M2M en el mundo.

Web: http://www.hd-wireless.com

CONTACTO: Pär Bergsten, +46-708-274-557, par.bergsten@hd-wireless.se

