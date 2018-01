330 43

COMUNICADO: Acuerdo histórico firmado entre Panacea Biotec y Serum Institute of India

NUEVA DELHI y PUNE, India, January 22, 2018 /PRNewswire/ --

Panacea Biotec Ltd. (PBL), la compañía farmacéutica líder en la India y uno de los mayores fabricantes de vacunas, ha firmado dos acuerdos de colaboración a largo plazo con Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII), el mayor fabricante mundial de vacunas y filial de propiedad total de SII, Bilthovan Biologicals B.V. (BBIO).

Dentro de la colaboración, SII tiene derecho a fabricar y vender la vacuna hexavalente (DTwP-HepB-Hib-IPV) basada en la vacuna de la polio inyectable (IPV) basada en Salk y tos ferina de células enteras (wP) totalmente líquida desarrolladas y comercializadas por PBL, una primicia en esta categoría.

- SII asegurará el suministro masivo de IPV a PBL, un importante constituyente de la vacuna hexavalente, desde su filial de propiedad total BBIO Netherlands con tecnología para fabricar la IPV, primero poseída por sólo otros tres fabricantes de vacunas en el mundo. - En los próximos dos años, tanto SII como PBL trabajarán juntas para introducir esta vacuna hexavalente basada en wP-IPV en el Programa de Inmunización Nacional del Gobierno de la India y países en desarrollo trabajando estrechamente con accionistas clave, pero no limitada a gobiernos nacionales, OMS, GAVI, BMGF y otras Agencias de la ONU, etc.

El doctor Rajesh Jain, director administrativo conjunto de PBL dijo que millones de niños en países en desarrollo con un cohorte de nacimientos anuales de aproximadamente 121 millones tendrá un acceso sencillo a la vacuna hexavalente totalmente líquida con seis importantes antígenos para proteger frente a seis peligrosas enfermedades, como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, la Haemophilus influenza de tipo B y la polio.

La demanda global de vacunas IPV/ IPV se estima que aumentará significativamente de ~100 millones en el año 2020 hasta que permanezcan las restricciones de suministro, a 250-350 millones de dosis cada año a partir de 2022, dependiendo del programa de dos o tres dosis, ya que el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre Inmunización en abril de 2017 ha recomendado al menos dos dosis de IPV en el programa de inmunización rutinario de los países tras la retirada de OPV.

Debido a la restricción de suministro global de IPV desde 2015, sólo el 52% del suministro proyectado se había entregado a agencias de la ONU. Por tanto, 18 países no pudieron introducir la IPV en su inmunización y 15 sufrieron interrupciones de los 70 países aptos para la IPV aprobados para asistencia GAVI.

Adar C. Poonawalla, consejero delegado y director ejecutivo de SII, dijo: "Es un acuerdo histórico donde dos importantes compañías de vacunas en la India han unido fuerzas para abordar necesidades no cubiertas en el mercado privado y público globalmente. Con la comodidad de "seis en uno" tiene el potencial de más de 250 millones de dosis en los próximos 3-4 años con una cuota de mercado de más de 1.250 millones de dólares anualmente".

R K Suri, asesor sénior, que orquestó el megaacuerdo entre los dos grandes agentes de las vacunas, dijo: "Marca el comienzo de una nueva era en el campo de las vacunas y anuncia un nuevo modelo empresarial, 'Colaborar, pero competir'".

Para más información sobre Panacea Biotec visite http://www.panaceabiotec.com y sobre SII, visite http://www.seruminstitute.com.

Para más información, contacte con: Sr. P. D. Karan Vicepresidente de Comunicación Corporativa y Desarrollo Empresarial +91-9312-693-040 pdkaran@panaceabiotec.com

