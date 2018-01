330 43

COMUNICADO: Adlai Nortye llega a un acuerdo de licencia mundial con Eisai sobre un antagonista de EP4

HANGZHOU, China, 19 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. (NEEQ: 870946) («Adlai Nortye» o «la Compañía»), una compañía biofarmacéutica dedicada al descubrimiento y la comercialización de fármacos nuevos y eficaces anunció hoy que había llegado a un Acuerdo de Licencia Mundial («el Acuerdo») con Eisai Co., Ltd. («Eisai»), una compañía farmacéutica internacional orientada a servir a los pacientes con necesidades médicas no cubiertas. Según los términos del Acuerdo, Adlai Nortye tendrá derechos exclusivos de investigación, desarrollo, fabricación y comercialización a nivel mundial de E7046, excepto Japón y parte de Asia que no sea la China continental («Territorio»).

E7046 es un antagonista oral de EP4, experimental (que podría ser el primero de su clase) con elevada actividad y elevada selectividad. De acuerdo con los resultados preliminares, se tolera bien en pacientes con tumores sólidos. Hay en marcha estudios de fase 1b de combinación con radioterapia y quimiorradioterapia.

«Dados su mecanismo de acción propuesto y sus impresionantes resultados preclínicos, creemos que E7046 se convertirá en un componente clave para impulsar el avance de nuestros productos oncológicos en fases de desarrollo», dijo Dr. Ruirong Yuan, CMO y presidente de Adlai Nortye. «En los estudios preclínicos, E7046 combinado con radioterapia, quimiorradioterapia e inhibidores del punto de control inmunitario demostró actividad antitumoral en diferentes tumores malignos, incluidos el cáncer colorrectal, el cáncer de pulmón y algunos modelos de tumores resistentes a PD-1. Creemos que E7046 tiene un gran potencial de aplicación clínica futura en el tratamiento del cáncer».

«En los últimos años, la inmunooncología se ha convertido en una modalidad importante para el desarrollo de nuevos fármacos oncológicos en todo el mundo. Se cree que el mecanismo de E7046 consiste en la regulación del microambiente tumoral y esperamos que este planteamiento diferente en la inmunología del cáncer se convierta en una contribución importante en el campo de la inmunooncología. Esperamos que los estudios clínicos globales futuros realizados con E7046 sean un paso importante para poder ofrecer en el futuro nuevas opciones de tratamiento a los pacientes con cáncer», dijo el Dr. Alton Kremer, director clínico y director médico del Grupo de Negocio de Oncología de Eisai.

Acerca de E7046

E7046 es un antagonista oral de EP4, experimental, que podría ser el primero en su clase y se cree que impide la unión de la prostaglandina E2 a su EP4 para cambiar el carácter inmunosupresor del microambiente tumoral. De acuerdo con los resultados preliminares, se tolera bien en pacientes con tumores sólidos. Está en marcha un estudio de fase 1b de combinación con radioterapia y quimiorradioterapia.

Acerca de Eisai

Eisai es una compañía farmacéutica internacional que hace frente a necesidades médicas no cubiertas. Eisai tiene el compromiso de hacer contribuciones para mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes y sus familias en todo el mundo a través de sus actividades empresariales. Para más información sobre Eisai, visite: http://www.eisai.com [http://www.eisai.com/]

Acerca de Adlai Nortye

Adlai Nortye es una compañía biofarmacéutica científicamente orientada y dedicada al descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de nuevos fármacos. Nos centramos en descubrir y desarrollar importantes nuevos tratamientos para el cáncer y las enfermedades metabólicas. Nuestra misión es mejorar las vidas de los pacientes, identificando y adquiriendo medicamentos innovadores diferenciados que ayuden a las personas a vivir mejor y más tiempo. A través de estrechas colaboraciones con socios internacionales, nos hemos posicionado con éxito en los campos de la inmunooncología y las enfermedades metabólicas y tenemos preparados varios programas ya en marcha, desde la fase preclínica a la fase 3.

CONTACTO: CONTACTO: Tina Lee, Tel: 86-571-28918378, Correo electrónico:tina.lee@adlainortye.com

