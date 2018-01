330 43

COMUNICADO: Lanzamiento de campaña y nueva imagen de marca de Clé de Peau Beauté

- Clé de Peau Beauté, de SHISEIDO Group, y su nueva imagen de marca internacional, Felicity Jones, celebran la campaña de lanzamiento primavera-verano 2018 con un evento internacional en el Hotel Bel-Air de Los Angeles

LOS ANGELES, 19 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- La prestigiosa marca Clé de Peau Beauté, de SHISEIDO Group, celebró un evento para los influencers y la prensa mundial el miércoles 17 de enero en el Hotel Bel-Air de Los Angeles para anunciar a su nueva imagen de marca internacional, la actriz nominada al Oscar, Felicity Jones, así como relanzar la marca con una nueva campaña internacional multicanal.

https://mma.prnewswire.com/media/630464/Felicity_Jones_A_Radiant_Day.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/630464/Felicity_Jones_A_Radiant_Day.jpg]

Felicity Jones encarna el ADN de la marca: inteligente, exigente y exquisita. Su pasión y exigente dedicación al arte es lo que la convierten en una personalidad con aspiraciones; una mujer que ha causado un impacto en el mundo y en aquellos que la rodean.

https://mma.prnewswire.com/media/630468/Shiseido.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/630468/Shiseido.jpg]

Influencers, periodistas y creadores de tendencias de todo el globo, incluidos (incluir 7 - 8 nombres), asistieron al evento, entre otros.

Clé de Peau Beauté transformó el Hotel Bel-Air en una expresión de esplendor y luz para celebrar el anuncio de Felicity Jones como nueva imagen para la campaña primavera-verano 2018 en los medios digitales, sociales y tradicionales. La posición de lujo ocupada por la marca fue reflejada a través de luz y cristales brillantes y radiantes en su emblemática paleta de tonos azul marino, beige y crema.

A cada paso, los invitados, que incluyeron a Alana Hadid, Larsen Thompson, Marianna Hewitt y Dylana y Natalie Lim Suarez, descubrían momentos ideales para plasmar en imágenes y compartir, como una instalación floral visualmente inspiradora emplazada en la zona de entrada de la terraza, y una experiencia fotográfica en el salón de baile que invitó a los asistentes a adentrarse en el corazón de Clé de Peau Beauté y "liberar el poder de su esplendor", como reza el nuevo lema de la marca ("Unlock the Power of Your Radiance").

Felicity Jones, acompañada de Yukari Suzuki, directora de Marca, hizo un brindis con champán para luego dar paso al debut internacional del vídeo "Clé de Peau Beauté Brand Essence" (Esencia de Marca de Clé de Peau Beauté), rodado en Croacia. Además, los invitados pudieron disfrutar del preestreno del vídeo de la campaña primavera-verano 2018, "A Radiant Day" (Un día radiante), en el que la actriz ofrece una actuación que acentúa la nueva posición de la firma como la marca de belleza de lujo líder en el mundo. La campaña, rodada en Londres a lo largo de dos días, se estrena a nivel internacional en los medios de difusión impresos y en línea de Japón, Asia, América del Norte, Rusia y en el segmento Travel Retail este mes.

"Es todo un honor para mí colaborar con Clé de Peau Beuté en el relanzamiento mundial de esta fantástica marca de lujo", dijo la Srta. Jones. "Hay tanta personalidad e inteligencia tras la marca y los productos. Estoy deseando ver lo que le deparará el futuro a Clé de Peau Beauté".

"Con nuestro evento de relanzamiento en Los Angeles, en el que celebramos a Felicity Jones, afirmamos que la belleza de una mujer no se basa solamente en su apariencia, sino que también hay que valorar su belleza interior, inteligencia y cómo es como persona", declaró la Srta. Suzuki.

Clé de Peau Beauté (que significa, la clave para la belleza de la piel) contribuye a liberar el poder del esplendor de la mujer al utilizar tecnologías de maquillaje y algunos de los productos para el cuidado de la piel más avanzados del mundo procedentes de sus laboratorios patentados en Tokio. Los productos destacados de la campaña primavera-verano 2018, que debutó en este evento y refleja los conocimientos de la marca, incluyen el sérum reafirmante Firming Serum Supreme (nuevo), el lápiz de labios The Lipstick (en nuevos tonos), el brillo labial Radiant Lip Gloss (nuevo), la base The Foundation, el corrector Concealer y la crema reenergizante La Crème, la emblemática crema de alto rendimiento y potenciadora del esplendor de la marca.

Enlace para descargar imágenes de alta resolución de Getty Images: https://www.image.net/cpb_2018 [https://www.image.net/cpb_2018]

Información sobre la marca y la campaña de primavera-verano 2018: https://bpcm2.app.box.com/s/i3z4se26h9yc22xknrw2oorvez0vxckk [https://bpcm2.app.box.com/s/i3z4se26h9yc22xknrw2oorvez0vxckk]

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté es una de las marcas de productos de cuidado de la piel y maquillaje más prestigiosas del mundo y la principal marca de lujo en Japón. Está disponible en trece países (Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Singapur, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, Canadá y Rusia) y presume de una reputación internacional de excelencia. Para obtener más información, visite www.cledepeaubeaute.com [http://www.cledepeaubeaute.com/] o siga a la marca en las redes sociales (a continuación).

