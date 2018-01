330 43

COMUNICADO: Jam City presenta un tráiler de avance y nueva información sobre el juego para móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery (1

- Jam City da a conocer un tráiler de avance y nueva información sobre el juego para móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery

Los aficionados pueden ver un preestreno del nuevo juego en el evento "A Celebration of Harry Potter" (Una celebración de Harry Potter) que tendrá lugar del 26 al 28 de enero en Orlando.

LOS ANGELES, 18 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Jam City [http://www.jamcity.com/], una empresa de desarrollo de videojuegos para móviles radicada en Los Angeles, dio a conocer hoy junto a su colaborador, Warner Bros. Interactive Entertainment, nueva información sobre Harry Potter: Hogwarts Mystery [http://www.harrypotterhogwartsmystery.com/] (El misterio de Hogwarts), que incluye el primer tráiler de intriga del juego. Harry Potter: Hogwarts Mystery es el primer juego en el que los jugadores pueden crear su propio personaje y experimentar la vida de un estudiante de Hogwart. En el juego de rol, los jugadores crearán un avatar de estudiante personalizado, asistirán a clases, aprenderán habilidades mágicas, harán amistades o rivalidades con otros estudiantes y tomarán decisiones cruciales que influirán en el arco narrativo de su personaje mientras pasan sus años en Hogwarts y se desarrollan como brujas o hechiceros. El juego se lanzará bajo la marca PortKey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, dedicada a crear experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico de J.K. Rowling.

Antes del lanzamiento del juego esta primavera, este título se presentará a los aficionados en el próximo evento "A Celebration of Harry Potter", que tendrá lugar del 26 al 28 de enero en Universal Estudios de Orlando (Florida). Allí los participantes podrán obtener información "entre bastidores" a través de dos paneles organizados por el equipo de Jam City y podrán visitar el estand de Harry Potter: Hogwarts Mystery para recibir artículos exclusivos, jugar al juego, conocer a miembros del equipo del juego y experimentar otras sorpresas mágicas.

"Harry Potter: Hogwarts Mystery es una experiencia de juego de rol sobre magia, amistad y vida estudiantil en la escuela Hogwarts de brujería y hechicería", dijo Chris DeWolfe, cofundador y consejero delegado de Jam City. "Estamos deseosos de permitir que los aficionados le echen un primer vistazo al juego durante el evento A Celebration of Harry Potter, y esta primavera los jugadores podrán explorar completamente Hogwarts en su camino a convertirse en brujas o hechiceros".

El juego se desarrolla entre el momento en que nace Harry Potter y su matrícula en Hogwarts, cuando Nymphadora Tonks y Bill Weasley eran estudiantes. El sistema de personalización de avatares permite actualizar continuamente el avatar a medida que se adquiere experiencia y nuevas habilidades mágicas (incluso se puede escoger su propia mascota). El jugador entrará a formar parte de una de las cuatro casas antes de progresar a través de los años en Hogwarts, durante los cuales se participará en clases y actividades de magia como pociones y transfiguración. El desarrollo de habilidades será útil cuando haya que resolver misterios y vivir aventuras. Mientras los jugadores mejoran sus habilidades, desbloquearán nuevos lugares, hechizos y otras habilidades mágicas.

Harry Potter: Hogwarts Mystery presenta tanto grandes arcos narrativos como historias más pequeñas tales como las búsquedas de relaciones. El juego cuenta con un nuevo sistema de encuentro en el que las decisiones del jugador, tanto en las acciones como en la historia, afectan a su búsqueda y la forma en que otros jugadores lo tratan e interactúan con él. Estas opciones permitirán a los aficionados de Harry Potter crear el legado de la bruja o el hechicero que desean ser.

Harry Potter: Hogwarts Mystery, con licencia de Warner Bros. Interactive Entertainment, ha sido desarrollado por Jam City y estará disponible esta primavera para dispositivos móviles bajo la nueva marca PortKey Games, dedicada a la creación de experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico de J.K. Rowling. El título estará disponible en App Store, Google Play y Amazon Appstore. Para obtener más datos sobre Harry Potter: Hogwarts Mystery a medida que se vayan conociendo, y para relacionarse con otros aficionados de Harry Potter mientras llega su lechuza, visite www.facebook.com/HPHogwartsMystery/ [https://www.facebook.com/HPHogwartsMystery/], www.twitter.com/HogwartsMystery [http://www.twitter.com/HogwartsMystery], o consulte más información en www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ [http://www.harrypotterhogwartsmystery.com/].

Acerca de Jam City: Jam City es un líder mundial del entretenimiento móvil que ofrece experiencias de juegos sociales a millones de jugadores en todo el mundo. Fundada en 2010 por los cofundadores de MySpace, Chris DeWolfe, Aber Whitcomb, y el exejecutivo de 20th Century Fox Josh Yguado, Jam City es una empresa creadora de juegos de gran popularidad y recaudación como Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game, y Marvel Avengers Academy, entre otros títulos. Jam City está a la vanguardia de las empresas que monetizan aplicaciones móviles a escala. Con 500 empleados repartidos entre los estudios de Seattle, San Francisco, San Diego y Buenos Aires, y con sede de Los Angeles, Jam City ha establecido un negocio global impulsado por una creatividad que supone una contribución a la cultura.

Acerca de Warner Bros. Interactive Entertainment: Warner Bros. Interactive Entertainment, una división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es uno de los principales editores, desarrolladores, licenciadores y distribuidores internacionales de material de entretenimiento en el espacio interactivo para todas las plataformas, incluidos los juegos para consolas, dispositivos portátiles, móviles y ordenadores, tanto de títulos propios como de terceros.

Acerca de Portkey Games: Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es una marca de juegos dedicada a crear experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico de J.K. Rowling. Rowling. Estos nuevos juegos permiten que los jugadores exploren, descubran y se sitúen en el centro de su propia aventura en el mundo mágico.

Acerca de la saga de Harry Potter: Harry Potter sigue siendo un fenómeno mundial. Todos y cada uno de los siete libros escritos por la autora J.K. Rowling han batido récords de ventas. Hasta la fecha, se han vendido más de 450 millones de copias de la saga en todo el mundo y se han traducido a 80 idiomas. A día de hoy, las películas de Harry Potter, producidas por Warner Bros. Pictures, han recaudado más de 7700 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiendo a Harry Potter en la franquicia cinematográfica más taquillera de la historia.

Software HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. Desarrollado por Jam City. Jam City® y el logo de Jam City son marcas comerciales, registradas o no, de Jam City, Inc. PORTKEY GAMES © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Derechos de publicación de HARRY POTTER y ANIMALES FANTASTICOS © J.K. Rowling. Rowling. EL MUNDO MAGICO DE J.K. ROWLING es una marca registrada de J.K. Rowling y Warner Bros. Entertainment Inc. Los personajes, nombres y todo lo relacionado con PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY (HARRY POTTER: EL MISTERIO DE HOGWARTS), HARRY POTTER y ANIMALES FANTASTICOS son marcas registradas y propiedad de Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados.

LOGO DE JUEGOS DE WB, ESCUDO DE WB: (TM) & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

https://mma.prnewswire.com/media/628365/Harry_Potter_Hogwarts_Mystery_from_Jam_City.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628365/Harry_Potter_Hogwarts_Mystery_from_Jam_City.jpg]

