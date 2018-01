330 43

COMUNICADO: The Consumer Health de Merck predica con el ejemplo con su movimiento WE100 (1)

- Consumer Health acelera su movimiento WE100(R) lanzando un nuevo programa de asociación con los farmacéuticos de Reino Unido para permitir 100 años de vida saludable - Femibion(R) es una celebración de las madres trabajadoras con su nueva campaña "MumPlus" - Expansión de la marca de vitamina D, Vigantol(R), por medio del lanzamiento de Vigantolvit(R)

Merck, una destacada compañía de ciencias y tecnología, ha mejorado su excelente momento destacado de sus negocios Consumer Health, por medio del lanzamiento de varios programas nuevos para el movimiento paraguas WE100 de los negocios y para dos de sus marcas icónicas. El movimiento We100 se estableció para llevar a la vida la finalidad de los negocios Consumer Health, con el que busca ayudar a preparar a la sociedad para una nueva era de humanos que vivan 100 años de forma saludable.

Nuevo programa de asociación con los farmacéuticos de Reino Unido sobre vida saludable

Tras publicar un documento (http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html ) en noviembre de 2017 en el que se arrojaba una luz sobre cómo preparar a las generaciones más jóvenes para vivir 100 años saludables, los negocios Consumer Health de Merck siguen buscando su objetivo ambicioso de servir como puente entre el vacío existente entre "vivir más" y "vivir más y con mejor salud". Con este motivo, los negocios han renovado su asociación con los farmacéuticos, lanzando el nuevo programa de formación dedicado "Young for Old, Old for Young" en Reino Unido.

El programa se centra en apoyar a los farmacéuticos para hacer frente a los retos específicos a los que se enfrentan los consumidores que se hacen mayores, como una mala nutrición. Según la British Nutrition Foundation, existe un riesgo de desnutrición para una de cada siete personas mayores[1]. Gracias al programa de formación dedicado "Young for Old, Old for Young", los farmacéuticos podrán mejorar sus capacidades en el reconocimiento de la necesidad y suministro a los consumidores del asesoramiento adecuado de salud y nutricional.

Uta Kemmerich-Keil, consejera delegada y directora general de Merck Consumer Health, comentó: "La filosofía que hay detrás de WE100 tiene sus raíces en la creencia de al tiempo que las personas viven más años, hacerlo de forma lo más saludable posible necesita ser una prioridad principal para todas las generaciones". En Reino Unido, el programa WE100 ha conseguido apoyo y atención de los responsables políticos, como por ejemplo la Miembro del Parlamento (MP) Eleanor Smith (Laborista).

Campaña "MumPlus" de Femibion celebra las madres trabajadoras

Una reciente encuesta [2] realizada por Femibion - un destacado multivitaminas para embarazados y una marca estratégica de los negocios Consumer Health - ha revelado que el 62% de las mujeres creen que tener hijos detendrá o retrasará la progresión en su carrera. Femibion decidió por ello instar a un cambio fundamental en la narrativa laboral, uno en el que la maternidad estuviera altamente valorada y algo que fuera un gran motive de orgullo. En la encuesta, el 94% de las mujeres estuvieron de acuerdo con este objetivo, al tiempo que admitieron que la realidad no siempre cumplia con sus expectativas.

A través de una serie de videos creativos, la marca desea compartir el mensaje que asegure que debe existir una dualidad de "maternidad Y carrera", no una decisión de tipo "o lo uno o lo otro". Se ha lanzado una campaña MumPlus en la página de LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/mumplus) de cara a inspirar a las mujeres para que muestren su apoyo a la campaña, instando a los empleados a pensar de forma diferente acerca de las madres trabajadoras entorno a ellas. Para seguir desarrollando el mensaje de la campaña, se ha desarrollado un "escudo" de LinkedIn que las madres trabajadoras podrán añadir a su perfil. Al mostrar este escudo, los usuarios podrán expresar que la maternidad puede añadir valor a su lugar de trabajo. Femibion sigue liderando la forma hacia la transformación digital de los negocios, centrándose en la parte esencial de los esfuerzos de marketing para dirigirse a los consumidores de forma online, por ejemplo a través de la puesta en marcha de un debate en LinkedIn, una plataforma crucial para las madres trabajadoras que están construyendo su perfil profesional online.

Exitosa expansión de marca que ayuda a mantener el espíritu de Vigantol intacto

Vigantol, la marca número 1 de vitamina D en Alemania[3], ha conseguido el éxito en la expansión de su gama por medio del lanzamiento del suplemento alimenticio Vigantolvit en Alemania (2000 IU). Esta nueva introducción de producto ha contribuido con un crecimiento de dos cifras muy fuerte para la marca dentro del mercado.

La campaña de reciente lanzamiento de Vigantolvit está previsto muestre que un estilo de vida saludable y consciente puede servir de ayuda de cara a un futuro activo. La campaña se centra en torno a una abuela de 60 años que sigue practicando surf junto a su hija y nieta. La campaña además ilustra el deseo de Vigantolvit para ayudar a que las generaciones disfruten conjuntamente de un estilo de vida activo basado en la afirmación "Lo joven con lo mayor. Lo mayor con lo joven", estando la campaña totalmente en línea con el fin de Consumer Health de ayudar a preparar a la sociedad para disponer de una nueva era de seres humanos que vivan 100 años de forma saludable.

Acerca de los negocios Consumer Health de Merck

Los negocios Consumer Health de Merck buscan ayudar a preparar a la sociedad para una nueva era de humanos que vivan 100 años de forma saludable. Con este fin, los negocios apoyan el denominado movimiento WE100(R) que busca activar proyectos y esfuerzos de comunicación de forma acorde. Las principales "marcas amadas" de los negocios Consumer Health de Merck, como Neurobion(R), Bion(R), Nasivin(R), Seven Seas(R), Dolo-Neurobion(R) y Femibion(R), apoyan este objetivo dominante por medio de la innovación inspirada en los consumidores. Los negocios Consumer Health tienen más de 3.800 empleados activos globalmente en más de 40 mercados. La cartera abarca marcas con ingresos anuales totales de más de 1.000 millones de dólares. Consumer Health es una división del sector comercial de Atención de la Salud de Merck Group, que cuenta con sede central en Darmstadt (Alemania). Si desea más información visite la página web http://www.merck-consumer-health.com o https://twitter.com/merck_ch

Acerca de Merck

Merck es una empresa líder de ciencia y tecnología en el campo del cuidado de la salud, las ciencias de la vida y los materiales de alto rendimiento. Unos 50.000 empleados trabajan para desarrollar más tecnologías que perfeccionen y mejoren la vida, desde terapias biofarmacéuticas para tratar el cáncer o la esclerosis múltiple, sistemas revolucionarios para la producción e investigación científica, hasta cristales líquidos para teléfonos inteligentes y televisores LCD. En 2016, Merck generó ventas por valor de 15.000 millones de euros en 66 países.

