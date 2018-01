330 43

COMUNICADO: Zippo y el artista callejero Ben Eine crean un mural de 17.500 metros cuadrados en East London

Zippo y el destacado artista callejero Ben Eine han desvelado hoy un enorme mural de 17.500 metros cuadrados. Mostrando la palabra "CREATE", la obra de arte cobró vida en un auténtico mural no convencional: un espacio industrial terrestre disperso situado en East London que cuenta con 17.500 metros cuadrados.

Un nuevo video titulado An Unconventional Canvas muestra la enorme obra de arte, estando disponible para su visualización a partir de hoy en los canales sociales de la marca https://www.youtube.com/watch?v=X9WveHQDeno . El video muestra a Eine realizando su proyecto más impredecible hasta la fecha, visualizando el camino complicado para crear una pintura a gran escala en el suelo. Con esta proeza épica disponible solamente para su visualización desde una gran altura, Zippo y Eine han utilizado el poder de los drones para capturar el viaje creativo.

La enorme obra de arte necesitó de 2.850 litros de pintura reciclada, una bañera de 200 litros de capacidad para realizar la mezcla, grandes rodillos de 18 pulgadas y un equipo de 30 personas como voluntarios de apoyo y 6 artistas. Debido al tamaño de la pieza, Eine solamente podía comprobar el progreso de la obra de arte con el uso de imágenes proporcionadas por un dron.

El cofundador y consejero delegado de Global Street Art, Lee Bofkin, indicó: "Pintar en el suelo a esta escala supone un reto enorme, y este mural realmente establece un nuevo estándar para la escala y las habilidades".

Ben Eine comentó: "Me encanta pintar y embellecer lo más inesperado de los lugares - he pintado de todo, desde entradas hasta trenes, pero siempre había querido hacer algo realmente grande y diferente. Pintar en el suelo era un reto genial porque no te puedes echar un poco hacia atrás y ver lo que estás haciendo. Hemos utilizado drones, cuerdas y de todo para asegurarnos de que tenía el aspecto que imaginábamos, comprobando que estaba todo correcto".

Siendo necesarios meses para su creación, y viviendo durante un tiempo indefinido, la obra de arte sirve como riguroso recordatorio de la naturaleza transitoria del arte callejero. La colaboración culminará en la captura permanente de las obras momentáneas en una edición limitada de encendedor Zippo a prueba de viento - un lienzo que dure toda una vida.

Lucas Johnson, responsable mundial de marca de Zippo, explicó: "Los encendedores Zippo llevan tiempo siendo también como lienzos para el arte. Nuestros diseños de encendedores están cambiando constantemente, y nos han servido como base de coleccionista entusiasta en todo el mundo. Capturando el trabajo más complejo de Ben en un encendedor icónico a prueba de viento, seguimos alumbrando el arte no convencional y celebrando la creatividad en todas sus formas".

