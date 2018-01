330 43

COMUNICADO: Nuevas evidencias demuestran que los antisicóticos de larga actuación reducen la mortalidad en pacientes esquizofrénicos

1) Taipale H, Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K et al. Antipsychotics and mortality in a nationwide cohort of 29,823 patients with schizophrenia. Schizophr Res. 20 de diciembre de 2017; doi: 10.1016/j.schres.2017.12.010. [Epub antes de impresión] 2) Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Majak M et al. Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29,823 patients. JAMA Psychiatry 2017;74(7):686--693. 3) American Psychiatric Association (APA). Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Second edition 2004;42. Disponible a través de http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/schizophrenia.pdf (último acceso enero de 2018). 4) Picchioni M, Murray R. Schizophrenia. BMJ 2007;335:91. 5) Lang U, Puls I, Muller DJ et al. Molecular mechanisms of schizophrenia. Cell Physiol Biochem 2007;20(6):687-702. 6) National Institute for Health and Clinical Excellence: Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management; National Clinical Practice Guidelines Number CG178. Disponible a través de https://www.nice.org.uk/guidance/cg178 (último acceso enero de 2018). 7) Fleischhacker WW, Arango C, Arteel P. et al. Time to commit to policy change. Sch Bull 2014;40:165-194.

i. Consulte el manuscrito (http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(17)30762-4/pdf

) si desea conocer las tasas de mortalidad de otros compuestos incluidos en el estudio

CONTACTO: Cristiana Maria, teléfono: +32-473-11-28-10, e-mail:cmaria@its.jnj.com

PUBLICIDAD