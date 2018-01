330 43

COMUNICADO: La plataforma de blockchain de Finom comienza su segunda venta de tokens en el mercado

La compañía financiera de blockchain Finom AG [http://finom.io?utm_source=media&utm_medium=release&utm_campaign=stageII ], desarrollador de una plataforma unificada para criptomonedas y token de minería y comercio, anuncia el lanzamiento de una venta masiva de token NOM dirigida a inversores privados y a la criptocomunidad.

En el curso de la primera campaña, durante la asignación pública de tokens de seguridad FIN, que terminó el 30 de diciembre de 2017, Finom atrajo más de 41 millones de dólares con más de 7.000 inversores participantes. De esa cantidad, 34 millones se invirtieron en la fase de preventa.

"Nuestra primera experiencia de venta de tokens fue un éxito: pudimos elevar uno de los mayores volúmenes de inversión del mercado. Vimos un enorme potencial para los tokens de servicio NOM, cuyos inversores recibieron como bonus al adquirir tokens FIN. Cuanto más amplia sea la aplicación de tokens NOM dentro del proyecto, más valor genera. Como resultado, decidimos hacer de los tokens NOM una herramienta de pago completa dentro de la plataforma. Esto demandará cambios en el proceso de desarrollo y una integración de servicios más ajustada", dijo Kirill Suslov, consejero delegado de Finom AG.

Para alcanzar estos objetivos, la compañía llevará a cabo el lanzamiento de un número adicional de tokens de servicio NOM y reducirá su precio inicial para hacerlo más cómodo para los pagos, incluso con pequeñas transacciones. La nueva campaña permitirá a la compañía atraer más inversores privados desde la criptocomunidad, que forman la demografía objetiva del ecosistema.

Este será el primer ejemplo en la historia del mercado que un proyecto lanza una campaña independiente para la asignación de un tipo de token diferente. Comenzará el 1 de febrero y durará hasta el 3 de marzo de 2018.

El token de seguridad FIN facilitó una sola compañía y una formación del fondo de accionistas, mientras el objetivo de la nueva venta multitudinaria es ampliar la arquitectura del ecosistema Finom. Los primeros participantes en la venta recibirán incentivos para implicarse en la segunda: se les acreditarán tokens NOM adicionales, que aumentarán sus activos y se les ofrecerá un descuento especial para comprar tokens NOM.

Finom está construyendo una nueva plataforma de blockchain integrada con un asistente basado en IA inteligente que ayudará a los usuarios a conocer y establecer tareas y les ofrecerá todos los servicios necesarios desde un punto de entrada único.

Finom [http://finom.io?utm_source=media&utm_medium=release&utm_campaign=stageII ] es una corporación financiera de blockchain surgida de cinco compañías: Nanopool [http://www.nanopool.org ], TabTrader [http://www.tab-trader.com ], Cryptonit [https://www.cryptonit.net ], Cryptal [https://www.cryptal.su ] y Beetle.io [http://www.beetle.io ]. Sus servicios ya alcanzan a 520.000 usuarios en 178 países.

Descargo de responsabilidad:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que, en la medida en que no enumeran hechos históricos, constituyen declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se pueden identificar porque no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales y pueden estar expresadas en condicional o futuro, o incluir las palabras "podría", "podrá", "puede", "debería" "deberá", "cree" "espera", "anticipa", "estima", "pretende", "planea" u otras palabras o expresiones con significado similar. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Finom sobre los eventos futuros. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir considerablemente de aquellos que se podrían anticipar a partir de las declaraciones prospectivas. A la luz de estas y otras incertidumbres, el lector no debería considerar la inclusión de una declaración prospectiva en este comunicado de prensa como una representación de Finom de que sus planes y objetivos se alcanzarán, y no deberá confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Finom no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, a menos que lo exija la ley.

Contacto: Toma Besedina Responsable de RR PP de Finom pr@finom.io

