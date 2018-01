330 43

COMUNICADO: Carl Data emite una retracción de los ingresos brutos de criptomoneda proyectados

VANCOUVER, British Columbia, January 17, 2018 /PRNewswire/ --

-- Todas las cantidades expresadas en dólares son dólares canadienses

CSE: CRL FSE: 7C5 OTC: CDTAF

A petición de IIROC, Carl Data Solutions Inc. ("Carl Data" o la "Compañía"), ha emitido una retracción de su estimación de unos ingresos brutos de 250.000 dólares anuales de su proyecto de minería de criptomoneda con Connected Fintech.

Los lectores no deberían confiar excesivamente en esta información debido al precio histórico y volatilidad del precio de las criptomonedas. No hay garantía de que el precio de estas monedas permanezca a los niveles actuales y no hay garantías de que se minen rentablemente. La rentabilidad de la minería de la criptomoneda también se verá afectada materialmente por incrementos en las tasas de hash.

En nombre de la junta directiva:

Greg Johnston Director general, consejero delegado, director Carl Data Solutions Inc.

La Canadian Securities Exchange (operada por CNSX Markets Inc.) no aprobó ni desaprobó el contenido de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones de este comunicado de prensa relacionadas con la oferta y los valores litigio comercializables son declaraciones a futuro y son prospectivas de naturaleza. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en las expectativas actuales y proyecciones sobre sucesos futuros y por lo tanto están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estas afirmaciones generalmente pueden identificarse por el uso de las palabras tales como "podría", "debería", "podrá", "intención", "estimar", "planear", "anticipar", "esperar", "creer" o "continuar", o el negativo o variaciones similares. Las declaraciones en este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre la propuesta de adquisición de hardware de minería de criptomoneda por la compañía y los términos esperados de tal adquisición, la asociación propuesta de la compañía con Connected y la resultados esperados de tal asociación, los beneficios esperados de la incursión de la compañía en la minería de criptomoneda y espacios Blockchain, incluyendo el aumento esperado en los ingresos de 250.000 dólares anuales, el análisis predictivo de desarrollo y las medidas operacionales para minería de criptomoneda, así como el desarrollo de revolucionarias capacidades transaccionales de máquina a máquina (M2M). Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los analizados en las declaraciones prospectivas e, incluso si dichos resultados reales se realizan o son sustancialmente realizados, no hay garantía de que tengan las consecuencias esperadas para, o efectos sobre, la Compañía. Los factores que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de las actuales expectativas son, entre otros: incertidumbres sobre la capacidad de establecer el servicio de minería de criptomoneda; la capacidad para operar con éxito el servicio; la capacidad para desarrollar un análisis predictivo y medidas operacionales para la minería de criptomoneda; la capacidad para desarrollar capacidades transaccionales revolucionarias de máquina a máquina (M2M); la capacidad de la Compañía de establecer un mercado para sus servicios; las condiciones competitivas en la industria; las condiciones económicas generales en Canadá y globalmente; la incapacidad de asegurar financiación adicional; la competencia para, entre otras cosas, capital y personal cualificado; posibles retrasos o cambios en los planes en relación con el despliegue de servicios o gastos de capital; la posibilidad de que las políticas de gobierno o leyes puedan cambiar; el cambio tecnológico; riesgos relacionados con la competencia de la Compañía; que la compañía no proteja adecuadamente su propiedad intelectual; la interrupción o fallo de los sistemas de tecnología de la información; y riesgos regulatorios relativos al negocio de la Compañía, financiaciones y adquisiciones estratégicas. La información contenida aquí y cualquier declaración prospectivas habla sólo de la fecha en la que se realiza y está sujeta a cambios. Rechazamos cualquier intento u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o resultados o de otro tipo, excepto que se requiera por las leyes de valores aplicables. Aunque creemos que las suposiciones inherentes en las declaraciones prospectivas son razonables, las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro o, de otra manera, no debería depositarse una confianza excesiva en dichas declaraciones debido a su incertidumbre inherente.

Kimberly Bruce, Comunicaciones Corporativas, Carl Data Solutions Inc., Teléfono: +1-778-379-0275, E-mail: kimberly@carlsolutions.com

PUBLICIDAD