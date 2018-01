330 43

COMUNICADO: Alex Pettyfer será la imagen del perfume Diesel Only The Brave

Diesel Parfums tiene el placer de anunciar que el actor Alex Pettyfer será el protagonista de la nueva campaña publicitaria de su emblemático perfume Diesel Only The Brave.

Desde muy joven, Alex Pettyfer ha demostrado tener valentía, voluntad y determinación para lograr sus sueños. Pettyfer, nacido en Gran Bretaña, participó en obras de teatro escolares antes de presentarse al casting y conseguir un papel en la película para televisión Tom Brown's Schooldays, cuando solo tenía 13 años. A los 15 años se atrevió a marcharse solo a Los Angeles, donde fue seleccionado para interpretar a Alex Rider en la película Stormbreaker. Este papel estelar le valió sendas nominaciones a los premios Young Artist Awards y Empire Awards. Pettyfer ha protagonizado las películas Soy el número cuatro, Más allá del amor y Magic Mike, así como The Strange Ones y The Last Witness, pendientes de estreno en España. También ha interpretado papeles secundarios en El Mayordomo y Elvis & Nixon. Su próximo gran reto será la película Back Roads , de la que este rompecorazones de 27 años será actor protagonista y director.

En su primera campaña para Diesel Only the Brave, que verá la luz muy pronto, Pettyfer liderará y unirá a un escuadrón internacional de jóvenes valientes e influyentes.

"El héroe de Diesel Only the Brave es un líder carismático que avanza en la vida con paso firme, determinación y voluntad. Es una figura que simboliza la unión. Alex Pettyfer encarna a la perfección este nuevo concepto de valentía. El mañana es de los valientes". Guillaume de Lesquen, director general internacional de la división Designer Brands Fragrances de L'Oréal.

ACERCA DE DIESEL

Diesel es un icono del mundo de la moda, una marca pionera en el sector del denim y el estilo informal. Sin renunciar nunca a su naturaleza, Diesel ha evolucionado hasta convertirse en una marca internacional de estilo de vida que va más allá de las tendencias, aunque está a la vanguardia de estas. A pesar del extraordinario crecimiento de la empresa, su filosofía sigue siendo la misma que en 1978, cuando Renzo Rosso concibió Diesel como una marca abanderada de la pasión, la individualidad y la autoexpresión. Hoy en día, Diesel continúa marcando su propio rumbo. Está inmersa en la misión permanente de desafiar lo establecido, experimentar con nuevas ideas, innovar y provocar. http://www.diesel.com

