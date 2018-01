330 43

COMUNICADO: Polyplastics ofrece una amplia selección de termoplásticos técnicos para soldadura por láser

TOKYO, 16 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd. ofrece una amplia gama de termoplásticos técnicos que facilitan la soldadura por láser de partes de carcasas para los sectores de la automoción y la electricidad/electrónica. Materiales como el DURACON(R) POM y DURANEX(R) PBT son muy compatibles con la soldadura por láser y encuentran cada vez más aplicaciones finales.

(Imagen: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201801129848/?images [http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201801129848/?images])

La soldadura por láser es un método de unión que utiliza la transmisibilidad láser de un material plástico por una cara (material transmisor) y la de otro material que contenga aditivos, como el negro de humo que absorbe la luz láser (material absorbente), por la otra cara. La longitud de onda de los láseres, como los láseres de diodos o láseres YAG, es de aproximadamente 800-1,200nm, ligeramente superior a la longitud de onda de la luz visible.

La gama de grados para soldadura por láser de Polyplastics incluye DURANEX PBT, una resina de coste equilibrado que muestra una excelente resistencia al calor, gran moldeabilidad y excelentes propiedades eléctricas para carcasas. La empresa ha optimizado su familia DURANEX PBT, volviendo a examinar el contenido de goma, junto con sus agentes componentes, para desarrollar el DURANEX PBT 730LW que permite la soldadura por láser de piezas de hasta 2 mm de grosor, algo que no podía hacerse con el material anterior.

Otro producto clave es el DURACON POM, que muestra una excelente transmisibilidad lumínica, incluso cuando se compara con otros plásticos técnicos semicristalinos. También tiene un bajo punto de fusión, lo que permite mantener la potencia de salida del láser a un nivel bajo. Polyplastics ha presentado el DURACON POM M90LP, que utiliza pigmentos que no inhiben la transmisibilidad del láser.

Polyplastics no sólo lleva a cabo una selección y desarrollo de grados adecuados para la soldadura por láser, también ofrece asistencia para el diseño de productos de ingeniería asistida por ordenador (IAO), y un sistema de evaluación que utiliza una máquina de soldadura por láser real.

Para más información, visite https://www.polyplastics.com/en/support/proc/laser/index.vm [https://www.polyplastics.com/en/support/proc/laser/index.vm]

DURACON(R) es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

DURANEX(R) es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países y utilizada por WinTech Polymer Ltd. bajo licencia.

Acerca de Polyplastics

Polyplastics es un líder mundial en el desarrollo y producción de soluciones de termoplásticos técnicos. La amplia cartera de productos de la empresa incluye el POM, tereftalato de polibutileno (PBT), sulfuro de polifenileno (PPS) y polímero de cristal líquido (LCP). La empresa tiene la mayor cuota de mercado de POM del mundo. Con más de 50 años de experiencia, la empresa está respaldada por una potente red mundial de recursos de I+D, producción y venta.

CONTACTO: CONTACTO: Miyuki Hedenstrom Hanaka y Yuko Aiba, PolyplasticsCo., Ltd., Tel: +81-3-6711-8607, Email: ppc-info@polyplastics.com

PUBLICIDAD