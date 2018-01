330 43

COMUNICADO: Longwood Gardens nombra a un nuevo director de Paisajes de Exterior

KENNETT SQUARE, Pensilvania, 16 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Longwood Gardens ha anunciado hoy el nombramiento de Andrea Brunsendorf como directora de Paisajes de Exterior. El nombramiento entrará en vigor el 5 de marzo de 2018.

La Sra. Brunsendorf llega a Longwood procedente de la londinense The Honourable Society of the Inner Temple, donde trabajó como responsable de Jardinería de los jardines del Inner Temple desde 2007. Durante su estancia allí, dirigió e implantó un proceso de planificación estratégica para revitalizar la infraestructura y los detalles hortícolas del jardín, desarrolló un plan de gestión de árboles, puso en marcha programas de formación y voluntariado y se encargó de dirigir al personal de horticultura y su presupuesto. La Sra. Brunsendorf también trabajó como jardinera en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, donde se encargó de las colecciones de plantas en los jardines y viveros, incluidos los invernaderos de plantas tropicales y de climas templados. Ha estudiado y trabajado en jardines de todo el mundo, incluidos en Sudáfrica, Alemania, Francia, Botsuana, Jerusalén y EE. UU., además de pasar por un periodo como becaria en horticultura ornamental internacional en Longwood Gardens. Cuenta con titulación en Horticultura Ornamental por el Ministerio de Estado de Turingia, en Alemania, un diploma Kew del Real Jardín Botánico de Kew y un Máster en Conservación de la University College de Londres.

Como directora de Paisajes de Exterior, la Sra. Brunsendorf se encargará de que los jardines exteriores de Longwood sigan cumpliendo con su extraordinario diseño hortícola y muestren un elevado nivel de excelencia, al tiempo que promueve la innovación y su implantación en los jardines exteriores.

"Nuestra búsqueda internacional de un director de Paisajes de Exterior atrajo a numerosos candidatos cualificados de puntos próximos y lejanos", afirmó la vicepresidenta de Horticultura de Longwood Gardens, Sharon Loving. "La experiencia de Andrea en horticultura, su experiencia y perspectiva internacional y su dilatado historial en cuanto a implantación de jardines de diseño imaginativo han hecho de ella la candidata ideal para el puesto. Estamos emocionados con la perspectiva de que Andrea continúe ampliando y fomentando nuestra reputación como uno de los grandes jardines del mundo", afirmó la Sra. Loving.

"Me siento muy afortunada de poder dirigir la división de Paisajes de Exterior de Longwood Gardens", afirmó la Sra. Brunsendorf. "Es una oportunidad emocionante para regresar a los jardines que dejaron una huella tan grande en mi creatividad y mi crecimiento profesional. Longwood es conocido por sus conocimientos en horticultura y sus niveles de excelencia", afirmó la Sra. Brunsendorf. "Tras haber formado parte de numerosos programas de formación internacionales, mi época en Longwood fue la que más me inspiró; fue como una guía de mejores prácticas y un punto de referencia de lo que se puede lograr cuando se le dedican tiempo y esfuerzo a un jardín. Espero no solo continuar, sino llevar las muestras de horticultura por las que se conoce a Longwood en todo el mundo a otro nivel".

Acerca de Longwood GardensHoy en día, Longwood Gardens es uno de los mayores jardines del mundo y abarca una superficie de 1083 acres de jardines, bosques, prados, fuentes, un órgano Aeolian de 10.010 tubos y un conservatorio de 4 acres. Longwood prosigue con la misión emprendida por Pierre S. du Pont para inspirar a las personas mediante la excelencia en el diseño de jardines, la horticultura, la educación y las artes. Para obtener más información, visite www.longwoodgardens.org [http://www.longwoodgardens.org/].

CONTACTO: CONTACTO: Patricia Evans, 610-388-5442,pevans@longwoodgardens.org

