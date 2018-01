330 43

COMUNICADO: El doctor Norins anuncia un premio de 1 millón de dólares para el descubridor del microorganismo causante del alzhéimer

NAPLES, Florida, 16 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- El doctor Leslie Norins, consejero delegado de Alzheimer's Germ Quest, Inc., ha anunciado un premio-desafío de 1 millón de dólares para el científico que ofrezca pruebas convincentes de que en la raíz de la enfermedad de Alzheimer se halla un agente infeccioso. Este concurso, de 3 años de duración, se inicia el 15 de enero de 2018 y los investigadores interesados pueden presentar su candidatura en ALZgerm.org [http://www.alzgerm.org/].

"Es hora de financiar con más vigor la caza del microbio culpable de la enfermedad de Alzheimer", manifestó el doctor. La justificación de este desafío se presenta en el libro blanco que lo acompaña, "It's Time to Find the Alzheimer's Germ [http://www.alzgerm.org/whitepaper]", ("Es hora de encontrar el microorganismo causante del alzhéimer").

El doctor Norins afirma que existen varios informes enigmáticos que apuntan a la posibilidad de que el alzhéimer constituya el resultado último de una infección microbiana y, en el año 2016, 33 destacados científicos expertos en la enfermedad firmaron un editorial instando a que se dedicasen más esfuerzos investigadores a esta cuestión.

Sin embargo, según declara este facultativo, los principales financiadores aún no han reorganizado sus prioridades en consecuencia y siguen teniendo "fijación por los mismos temas favoritos y poco arriesgados de siempre", que son los temas de investigación centrados en las placas amiloides y los ovillos de proteínas. "Con suerte, este desafío ayudará a despertar más interés investigador en los microbios a escala mundial", declaró, y advirtió: "No investigar es garantía de no encontrar nada".

El doctor afirma que existen parecidos alentadores con el descubrimiento de Helicobacter pylori y su función causal en la úlcera gástrica, cuando esta bacteria llevaba décadas eludiendo su detección.

El alzhéimer es la sexta causa de muerte en EE. UU. y ha experimentado un aumento del 25% en los últimos años, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este premio-desafío es un proyecto de Alzheimer's Germ Quest, Inc., que tiene su sede en Naples (Florida), y está abierto a científicos de todo el mundo. El dinero del galardón será donado por el doctor Norins y su esposa, la Sra. Rainey; no se solicitan ni se aceptan donaciones externas y no se ofrece consejo médico.

Con 44 años de experiencia a sus espaldas, el doctor Norins es un veterano de las publicaciones médicas; no en vano, ha creado más de 80 boletines para profesionales sanitarios. Al comienzo de su carrera laboral, dirigió el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Venéreas de los CDC. Obtuvo la licenciatura en la Universidad Johns Hopkins, el título de doctor en Medicina en la Escuela de Medicina de Duke y el doctorado en la Universidad de Melbourne, donde se formó en inmunología con sir Macfarlane Burnet, ganador del Nobel; además, es miembro emérito de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas.

