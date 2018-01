330 43

COMUNICADO: Sedus Future Proof - Soluciones para la oficina del futuro

WALDSHUT, Alemania, January 15, 2018 /PRNewswire/ --

Pocos temas preocupan más actualmente a las empresas que la organización de sus procesos creativos y la gestión de sus conocimientos y experiencias. Mientras que en el campo de la producción se persigue desde hace tiempo la automatización completa, en las oficinas reina la incertidumbre. Términos de moda como la "Oficina 4.0" rondan las páginas de la prensa especializada; sin embargo, un análisis más pausado lleva al desencanto, ya que suelen no ser más que visiones desencaminadas o directamente erróneas.

No obstante, la cosa resulta al final bastante sencilla de comprender: el potencial de las ideas de los empleados fomenta o desalienta la competitividad de la empresa. Primero surge en la mente del trabajador y solo luego puede el ordenador ayudar a desarrollarla. Para ir un paso por delante, los factores clave son la creatividad, la comunicación, la rapidez y la eficiencia.

Las personas y sus ideas son el capital productivo más valioso, el motor de los éxitos de la empresa. No en vano, la deslocalización de la actividad manual al trabajo intelectual no tiene freno. A este respecto, uno de los temas primordiales es el cambio generacional en la oficina.

El reto consiste en fidelizar a los empleados más capaces y en reclutar a personal nuevo, jóvenes y mayores, es decir, amalgamar experiencia y conocimientos analógicos y fuentes de inspiración frescas de origen digital, crear entornos de aprendizaje que liberen el máximo potencial de creatividad. En este sentido, la clave reside en generar condiciones de trabajo ergonómicamente perfectas que permitan un saludable cambio de posturas, de pie y sentados, implementar diseños del espacio que tengan un efecto positivo sobre el movimiento y la comunicación.

Estas "oficinas de bienestar" eran antiguamente coto privado de los sectores más innovadores de la economía; hoy, se ven hasta en las empresas más convencionales. En la guerra por el talento, el atractivo de una marca ya no desempeña el papel principal, el protagonismo lo copa, más bien, el atractivo del puesto de trabajo.

Como empresa experta en mobiliario de oficina y pionera tecnológica del sector, Sedus estudia con gran intensidad el tema de la "oficina del futuro", sobre todo centrada en el trabajo intelectual y los entornos de aprendizaje, para lo que realiza extensos análisis e investigaciones de mercado.

Como explica Holger Jahnke, Director de Marketing y Comercialización, "colaboramos estrechamente con analistas de tendencias, quienes nos proporcionan datos e información de disciplinas diversas, como la pedagogía, la investigación neurológica, la psicología, la investigación experimental, la comunicación, la arquitectura y el diseño. Aparte de esto, analizamos numerosos estudios regionales, nacionales y globales. Publicamos los resultados y conclusiones de todo esto en un formato compacto y comprensible a través de nuestra revista gratuita Sedus INSIGHTS".

Los productos de Sedus surgen de su propio Centro de Investigación y Desarrollo, en el que se consulta a renombrados expertos en la ciencia de la ergonomía para el desarrollo de las innovaciones más importantes. Como resume Holger Jahnke: "Los muebles a prueba del futuro deben ser flexibles e "inteligentes". La mayoría de los sistemas de mesas y sillas de Sedus tienen un diseño modular, lo que permite, en caso de necesidad, una rápida reconfiguración con la adquisición de unos pocos complementos. En combinación con sillas giratorias de alto rendimiento y fácil ajuste, el equipamiento básico de la oficina está garantizado a largo plazo, en términos de utilidad y ergonomía, permitiendo además la implantación de puestos de trabajo ocasional".

Sedus Future Proof ofrece orientación y ayuda en la toma de decisiones

En palabras de Holger Jahnke: "Sedus es hoy uno de los proveedores integrales más importantes a nivel internacional en el sector del mobiliario de oficina. La marca Sedus es sinónimo de innovación, técnica y estética, enriqueciendo constantemente el "mundo de la oficina" con nuevas ideas de productos y conceptos modernos. Quien se decide por un producto de Sedus no solo recibe mobiliario de calidad "Made in Germany". Sedus está representada a nivel internacional en más de 50 países. Estamos al tanto de la evolución del mercado y ayudamos a las empresas a realizar inversiones "a prueba del futuro". Esto incluye no solo el análisis de los procesos y métodos de trabajo de la empresa en cuestión, sino también la comprensión de su identidad y objetivos. Solo entonces se lleva a cabo una planificación a medida de la compañía, que incluye, por supuesto, instrucciones de uso, servicio, garantía del producto y garantías posventa.

Este paquete integral es lo que llamamos "Sedus Future Proof", es decir, consultoría profesional, servicios integrales, productos de larga vida útil y la seguridad de estar bien equipado (y orientado) de cara al futuro".

