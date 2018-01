330 43

COMUNICADO: Enigma Software Group presenta una nueva demanda contra Malwarebytes en Francia

Enigma Software Group pone en marcha una demanda contra Malwarebytes en Francia por prácticas empresariales predatorias e ilícitas.

Enigma Software Group promete proteger y reivindicar los derechos de libre elección de los consumidores.

PARIS, 15 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Enigma Software Group USA, LLC ("ESG") ha presentado una demanda contra Malwarebytes Inc. y Malwarebytes Limited (Malwarebytes) ante el tribunal de comercio de París por las prácticas empresariales predatorias e ilícitas de Malwarebytes en Francia, las cuales están dañando a los consumidores franceses y a ESG. La demanda de ESG contra Malwarebytes alega que, de acuerdo con la legislación francesa, Malwarebytes ha tenido una conducta ilícita por calificar falsamente los programas de ESG como "programas potencialmente indeseados", además de bloquearlos y obstaculizarlos. Las tácticas de Malwarebytes limitan la capacidad de los usuarios franceses de instalar diferentes programas de seguridad en sus sistemas, por lo que no solo pasa por alto la elección de los consumidores, sino que también pone a los usuarios en una posición vulnerable respecto a los ciberataques.

Ryan Gerding, portavoz de ESG, comentó: "A pesar de que Malwarebytes puede haber intentado intimidar a ESG al ponerlo como objetivo debido a que es un poderoso competidor, ESG no se quedará callado mientras Malwarebytes bloquea el acceso impunemente a los consumidores franceses a los programas de antimalware entre los que pueden elegir, en particular cuando Malwarebytes utiliza tácticas ilegales contra la competencia simplemente para incrementar sus propios beneficios a expensas de ESG y de los consumidores franceses. ESG cuenta con usuarios en todo el mundo y no vacilará en presentar demandas allá donde se perjudique a los clientes para reivindicar sus derechos".

Como parte de la demanda en Francia, se ha presentado un informe técnico detallado al agente judicial francés mostrando de qué modo Malwarebytes bloquea el acceso de los usuarios a SpyHunter 4 y dificulta la eliminación del bloqueo de Malwarebytes a los usuarios.

La demanda de ESG contra Malwarebytes en California todavía se encuentra en proceso ante el tribunal de apelación para el Noveno Circuito. Respecto a esa demanda pendiente de resolución, el Sr. Gerding comentó que "la supuesta defensa estatutaria de Malwarebytes para la demanda en California que indica que puede bloquear cualquier programa que no le guste por cualquier motivo es una tergiversación de la legislación estadounidense y, en cualquier caso, no se puede aplicar en los tribunales franceses".

Acerca de Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC es un integrador de sistemas y desarrollador de software de seguridad de PC internacional, con oficinas en Estados Unidos y la Unión Europea. La compañía se especializa en el desarrollo de software de seguridad para PC, análisis de seguridad en línea, evaluación de amenazas adaptativas y detección de amenazas de seguridad en PC, así como en la limpieza personalizada de malware para sus millones de suscriptores de todo el mundo. ESG es famoso por su SpyHunter 4 [https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/], su producto de software y servicio antimalware. SpyHunter 4 ha obtenido en repetidas ocasiones las mejores calificaciones en pruebas comparativas realizadas por laboratorios de análisis externos como AV-Comparatives [https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2017/06/avc_sp_spyhunter_201704_en.pdf] y AV-TEST [https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017.pdf]. SpyHunter 4 también está acreditado por OPSWAT [https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-software-group] y TRUSTe [http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112].

