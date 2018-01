330 43

COMUNICADO: Cifras del tráfico de Fraport en 2017: el aeropuerto de Fráncfort recibe a más de 64 millones de pasajeros (2)

Cifras de tráfico de Fraport Diciembre de 2017 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Diciembre de 2017 Acumulado anual en 2017 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado % Acumulado % Acumulado anual anual anual % -------- --- --- --- --- --- --- ---------- --- ---------- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 569 417 7,3 176 223 -5,1 35 172 3,6 64 500 386 6,1 2 194 056 3,8 475 537 2,7 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- ---- ------ --- ---------- --- --------- --- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 110 007 15,4 1119 16,3 2457 0,6 1 683 045 19,8 12 324 18,7 34 467 5,4 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- ---- ---- --- --------- ---- ------ ---- ------ --- LIM Lima Perú(2) 70,01 1 782 794 12,5 27 796 -7,8 16 608 10,5 20 607 443 9,3 283 702 -1,4 186 826 5,6 --- ---- ------ ----- --------- ---- ------ ---- ------ ---- ---------- --- ------- ---- ------- --- Fraport Twin Star 60,00 77 573 > 100,0 978 -28,7 886 66,9 4 953 039 8,4 14 529 2,5 37 416 4,8 ----------------- ----- ------ ------- --- ----- --- ---- --------- --- ------ --- ------ --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 11 866 > 100,0 970

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 2 Cifras preliminares; 3 Según la definición de Fraport: Pasajeros: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 cambio absoluto con respecto al año anterior en %; 7 Autoridades de Aviación Civil Griegas (HCAA, por sus siglas en inglés) (1. -10.4.) y Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia (11. - 30.04.) ; * Flete y correo

