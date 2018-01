330 43

COMUNICADO: Appy Pie Reconocida Como Líder en Desarrollo de Aplicaciones

BARCELONA, España, 11 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Appy Pie [https://es.appypie.com/], que ofrece una sencilla y sustentable interfaz de desarrollo cloud-based, anuncia su posicionamiento como líder en Gartner's 2017 Reviewers' Choice for App Development Software [https://www.softwareadvice.com/app-development/#rc]. Reconocida en tres características, Performance integral, Facilidad de uso y Atención al cliente. "The Reviewers' Choice results" basados exclusivamente en las puntuaciones brindadas por clientes en los sitios web the Gartner, Software Advice, Capterra, and GetApp.

Reconocida como pionera, Appy Pie es hoy líder en la industria de desarrollo.

Appy Pie sirve para crear aplicaciones de gran apariencia y las funciones integradas permiten a los usuarios involucrar, informar y recompensar mejor a clientes. Su servicio único en su tipo y de primera clase se ubicó en las principales posiciones en "Gartner's 2017 Reviewers' Choice for App Development Software".

"La lista de Elección de los revisores muestra las cinco soluciones de software más valoradas por el usuario para el Desarrollo de aplicaciones cuando se ajustan para un número total de revisiones y la frecuencia de las revisiones. La única fuente de datos para Reviewers 'Choice son las evaluaciones y calificaciones de los usuarios recopiladas de los envíos a los tres sitios de Gartner Digital Markets (softwareadvice.com, capterra.com y getapp.com). De 136 críticas en Gartner Digital Markets, ¡Appy Pie tiene una impresionante calificación general de 5.0 de 5 estrellas!" dijo Amanda Lombraña, Especialista en relaciones y medios de Gartner.

"Nos complace ser nombrados en Gartner's 2017 Reviewers 'Choice para el Software de Desarrollo de Aplicaciones. Es el arduo trabajo de nuestro equipo que no ha escatimado esfuerzos para cumplir con los requisitos de desarrollo de aplicaciones de las pequeñas y medianas empresas, más allá de sus expectativas. Creemos que el reconocimiento de Gartner de la posición de Appy Pie como líder en este espacio muestra nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a lograr resultados mensurables ", dijo Abhinav Girdhar, fundador.

Desde 2013, brinda una plataforma para crear aplicaciones de Android y iOS para teléfonos inteligentes. Ofrece un programa de lealtad, soporte técnico las 24/7 y la implementación de notificaciones geolocalizadas.

Appy Pie:

Appy Pie LLC. Plataforma líder para que todos incluso sin conocimientos técnicos puedan crear.

Gartner Digital Markets

Gartner Digital Markets, ayuda a empresarios a obtener los conocimientos necesarios para decidir correctamente lograr estratégicamente el éxito.

