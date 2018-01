330 43

COMUNICADO: Stream TV y BOE se unen para introducir en el mercado internacional una tecnología 3D de alta definición sin gafas

FILADELFIA, 11 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Stream TV Networks, Inc. y BOE Technology Group Co., Ltd. se complacen en anunciar su cooperación conjunta para combinar los paneles de alta resolución de BOE con la galardonada tecnología 3D sin gafas de Stream TV (@UltraD3 [https://vimeo.com/ultrad3/ces2018presentation]). Gracias a los tamaños de los paneles, que van desde teléfonos móviles hasta monitores para PC y televisores de gran pantalla, el proyecto permitirá desarrollar dispositivos en todo el sector de la electrónica de consumo.

"Los televisores 4K y los monitores para PC están obsoletos ahora que los paneles 8K han llegado", declaró Mathu Rajan, consejero delegado de Stream TV. "Trabajar con los paneles de alta resolución de un socio como BOE nos permite conseguir un impacto significativo en el mercado internacional". #8K #8KTV

La solución Ultra-D de Stream TV, ampliamente considerada como la mejor tecnología 3D sin gafas del mundo, emplea ópticas avanzadas y potentes algoritmos de renderizado para crear un ángulo de visión de 140 grados que brinda a todos los presentes en la sala una experiencia 3D nítida, clara, dinámica y ajustable, sin necesidad de gafas ni de gafas de protección.

"El ojo humano no puede distinguir entre 4K y 8K en un plano 2D", añadió el Sr. Rajan. "Sin usar el tercer plano, básicamente, estás desaprovechando todos esos píxeles. Usamos esos píxeles extra para aportar intensidad y profundidad y así crear una experiencia envolvente que ofrece un auténtico valor a los fabricantes de dispositivos y a sus clientes".

El primer resultado de la cooperación entre Stream TV y BOE es una pantalla Lite Ultra-3D de 8K para la que no hacen falta gafas, y que se podrá visualizar de forma privada, solo con cita previa, en el estand de Stream TV de la Feria de Electrónica de Consumo (@CES [https://twitter.com/CES] #CES2018), en el pabellón central #10939 del Centro de Convenciones de Las Vegas. Para obtener más información, póngase en contacto con press@Ultra-D.com[mailto:press@ultra-d.com].

ACERCA DE STREAM TV NETWORKS, INC:Stream TV es una empresa tecnológica con sede en Filadelfia. Su novedosa tecnología Ultra-D es la única solución 3D sin gafas patentada que ofrece tanto una asombrosa pantalla de visualización como una conversión de contenido desde cualquier fuente 2D o 3D. www.Ultra-D.com [http://www.ultra-d.com/]

ACERCA DE BOE:BOE es pionera en innovación y desarrollo de tecnologías TFT-LCD y se dedica a acelerar el progreso de nuevos dispositivos de visualización, como pantallas flexibles y realidad aumentada y virtual. Su objetivo es crear productos ligeros, finos, energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente que a la vez cuenten con una alta fidelidad de color, imágenes en alta definición y amplios ángulos de visión. La empresa también mejora constantemente la experiencia visual para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, monitores, televisores y otros dispositivos. http://www.boe.com/en/index/pei.html [http://www.boe.com/en/index/pei.html]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/626823/Stream_TV_Networks.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/626823/Stream_TV_Networks.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Contacto de Medios de Stream TV: Kris Ellenberg, M +1(310) 430-1772, press@Ultra-D.com

Sitio Web: http://www.streamtvnetworks.com/

