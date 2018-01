330 43

COMUNICADO: Volvo y la NTU llevará autobuses eléctricos autónomos a Singapur

Volvo Buses y la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) de Singapur han firmado un acuerdo de cooperación en un programa de investigación y desarrollo para autobuses eléctricos autónomos. El programa forma parte de la iniciativa de la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur de crear nuevas soluciones para el transporte público sostenible del futuro.

Singapur y su Autoridad de Transporte Terrestre (LTA) son reconocidos por su enfoque en el transporte público y el despliegue de vehículos autónomos en un esfuerzo por crear un entorno urbano sostenible. Singapur ha anunciado que los autobuses autónomos se desplegarán en varias áreas del país para 2022.

Para Volvo esta será la primera aplicación autónoma en transporte público. Volvo ya ha demostrado la tecnología autónoma en operaciones de extracción de minas, canteras y desechos.

"Vemos un interés cada vez mayor en vehículos autónomos y eléctricos en ciudades de todo el mundo. Junto con la Universidad Tecnológica de Nanyang, una de las principales universidades tecnológicas del mundo, ahora tenemos la posibilidad de probar varias soluciones en condiciones realistas en una ciudad importante que tiene grandes ambiciones para su transporte público", señala Hakan Agnevall, President Volvo Buses.

La base del programa consiste en dos autobuses eléctricos Volvo 7900 totalmente eléctricos de 12 metros, del mismo tipo que Volvo Buses ya entrega hoy. Volvo y la NTU construirán la solución de conducción autónoma en la plataforma de Volvo.

Uno de los autobuses eléctricos autónomos se utilizará en la nueva instalación de prueba avanzada de Singapur para vehículos autónomos, CETRAN*. Aquí, los investigadores de la NTU en un área cercada podrán probar nuevas funcionalidades y estudiar cómo el autobús interactúa con otros usuarios de la vía en diversas condiciones. El segundo autobús se usará para pruebas en el depósito de autobuses en asociación con el operador SMRT. El objetivo es que los autobuses autónomos de mañana puedan cargar sus baterías, conducir a través de los depósitos hasta el lavado y el estacionamiento, de forma totalmente autónoma.

El programa cooperativo entre la LTA, Volvo Buses y la NTU está en marcha y tendrá una duración inicial de dos años. Los autobuses eléctricos autónomos desarrollados conjuntamente llegarán a Singapur a principios de 2019. ABB suministrará estaciones de carga rápida basadas en la interfaz común de OppCharge.

*Centro de Excelencia para Pruebas e Investigaciones de Vehículos Autónomos

El Volvo 7900 eléctrico autónomo

- Autobús urbano de dos ejes con 12 metros de largo, totalmente eléctrico y con piso bajo. Funcionamiento silencioso y libre de emisiones y un 80 % menos de consumo de energía en comparación con un autobús diésel similar.

- Los autobuses estarán equipados con GPS junto con el sistema basado en tecnología láser LIDAR para trazar, posicionar y escanear el área alrededor del vehículo. Regulación automática de dirección, cambio de marchas y velocidad.

