COMUNICADO: Escáner CZUR M3000 Pro Book: Una revolucionaria solución de digitalización masiva

SHENZHEN, China, 10 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- La empresa de soluciones de hardware inteligentes CZUR TECH CO., LTD (http://www.czur.com [http://www.czur.com/]), ha desarrollado un revolucionario sistema de escaneado de libros que permite escanear de forma fácil y cómoda con ajustes de iluminación avanzados (innovadoras luces laterales) y con un receptáculo para el libro en forma de V, el escáner M3000 Pro. Se trata de un moderno escáner de libros para empresas y bibliotecas, lanzado tras el escáner inteligente (CZUR ET16 Plus). Con este método de escaneado no destructivo, el M3000 Pro es capaz de escanear materiales encuadernados y no encuadernados de forma eficiente y es perfecto para la digitalización en masa gracias a su alta velocidad y a su extraordinario funcionamiento.

Un escáner ultra claro y rápido - Una solución de escaneado más profesional y delicada

El escáner CZUR M3000 Pro dispone de componentes de hardware y software integrados para un escaneado de libros profesional, rápido y delicado. La CPU MIPS de 32-bit y la cámara HD de 20MP permiten escanear páginas ultra claras a una velocidad de 60 páginas por minuto (30.000 páginas/8 horas). El versátil software de escaneado de libros cubre casi todas las necesidades de escaneado de bibliotecas y oficinas ya que es compatible con las funciones únicas de corrección inteligente de la inclinación y nivelado automático (Smart Tilt Correction & Auto-Flatten), las funciones avanzadas de combinación automática de caras (Auto Combine Sides) y la detección de páginas en blanco. También cabe destacar el receptáculo para el libro en forma de V, un diseño ergonómico para un funcionamiento fácil y eficiente. Además, la iluminación mejorada está diseñada para escanear todo tipo de documentos, incluso materiales con brillo.

Proteja valiosos documentos con el escáner M3000 Pro de CZUR y cree una biblioteca digital más rápidamente

El sistema de escaneado no destructivo hace posible la rápida creación de una biblioteca digital. En este campo, CZUR se ha ganado la confianza de las bibliotecas de las universidades más prestigiosas del mundo y de instituciones, museos y gobiernos, así como de departamentos jurídicos y de TI. Trabajamos, entre otros, con la Universidad de Oxford, el Departamento de Historia de la Universidad de Brown, el Museo Británico, el Centro de TI del Tribunal Supremo (Corea) y el Departamento de Recursos Humanos del gobierno de Dubái.

CZUR trabajará para perfeccionar los productos con cuidado y desarrollar y estrechar la colaboración con otras bibliotecas y centros de archivo para acelerar el proceso de digitalización de empresas, universidades y bibliotecas.

Para más información sobre el escáner M3000 Pro, visite http://www.czur.com [http://www.czur.com/].

Acerca de CZUR

Fundada en 2013, CZUR es una empresa internacional de alta tecnología que se dedica al desarrollo de sistemas de digitalización y archivado. CZUR pretende crear dispositivos para oficinas inteligentes que mejoren de forma considerable la eficiencia en el trabajo tanto en la oficina como en casa

Contacto con la prensa

Catherine WangTEL: +86-755-2397-4826 Correo electrónico: Catherine@czur.com[mailto:Catherine@czur.com]

