COMUNICADO: Récord de ventas de gas natural de Polonia (PGNiG) a Ucrania

En solamente 17 meses - de agosto de 2016 a diciembre de 2017- la Polish Oil and Gas Company ha ofrecido más de un bcm de gas natural al mercado ucraniano. Los suministros de gas de PGNiG a Ucrania se han duplicado en 2017, llegando a más de 700 mcm al año. Esto confirma el creciente papel de la Compañía en cuanto al mercado del gas de Europa Central y del Este.

"Estos resultados son muy satisfactorios. La venta de gas al mercado ucraniano es exitosa gracias a nuestra política de precio competente y flexible", comentó Maciej Wozniak, vicepresidente de PGNiG.

"Nuestros suministros son atractivos, ya que no solo son competitivos, sino también fiables y seguros, lo que es de gran importancia para Ucrania. La cartera de gas de nuestra oferta está bien diversificada, viene desde nuestra producción nacional en Polonia y de diferentes direcciones de importación. En los primeros tres trimestres de 2017, el 12 por ciento de nuestra importación total venía a través de la terminal LNG en Swinoujscie (costa sur-oeste del mar Báltico), principalmente desde Qatar, Noruega y EE. UU.". No tenemos previsto importar gas natural desde Rusia después del año 2022 - fecha de finalización del actual contrato a largo plazo con Gazprom. Para PGNiG la seguridad energética es una prioridad, y supone un suministro diversificado de gas desde direcciones geográficas diferentes con precios competitivos, al tiempo que los suministros de Gazprom no cumplimentan estas condiciones", añadió Maciej Wozniak.

PGNiG comenzó a suministrar gas a Ucrania en agosto de 2016 a través de un interconector directo. Maciej Wozniak declaró: "Podemos seguir fortaleciendo nuestra contribución a la política de diversificación ucraniana con mayores exportaciones de gas. Desafortunadamente tenemos que esperar la expansión de la capacidad física del interconector polaco-ucraniano. La capacidad de frontera cruzada existente podría utilizarse para servicios adicionales como el flujo inverso virtual, a partir de mañana. Sin embargo, esta opción se está bloqueando continuamente por Gazprom de la misma manera que se bloqueó en el interconector ucraniano-eslovaco, mediante la prevención del acceso a los códigos de cada remitente a Ucrania".

En octubre de 2017 la Compañía firmó acuerdos marco con el operador del sistema de gas ucraniano Ukrtransgaz para las capacidades de la tubería de almacenamiento y transmisión de gas en Ucrania. Esto ha abierto nuevas oportunidades comerciales para PGNiG.

Según los datos de Argus, en el tercer trimestre de 2017, PGNiG fue el noveno mayor exportador de gas al mercado ucraniano y el mayor exportador de gas polaco al país vecino. La estrategia de la Compañía incluye continuar el desarrollo de la actividad comercial en los mercados europeos.

Polish Oil and Gas Company (PGNiG) es líder dentro del mercado del gas natural en Polonia. Los negocios principales de la compañía incluyen la exploración y producción de gas natural y petróleo. Sus filiales importan, almacenan, comercializan y distribuyen combustibles gaseosos. Generan además y comercializan calor y electricidad. PGNiG cuenta con una participación en 30 compañías, que incluyen entidades que proporcionan servicios profesionales de geofísica, perforación y mantenimiento. PGNiG cuenta con licencias de exploración y producción en Noruega y Pakistán. Una de sus filiales, PGNiG Supply & Trading GmbH, con asentamiento en Múnich, gestiona el comercio del gas en Europa occidental y estableció su oficina comercial London international LNG.

