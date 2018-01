330 43

COMUNICADO: Los analizadores de flujo de gas VT650 y VT900 de Fluke Biomedical ofrecen la mayor precisión del mercado

Los nuevos analizadores son fáciles de usar y producen mediciones fiables para todos los tipos de ventiladores, medidores de flujo, manómetros, máquinas de anestesia y otros dispositivos

EVERETT, Washington, 10 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Fluke Biomedical presenta los analizadores de flujo de gas VT650 y VT900 [http://www.flukebiomedical.com/gasflow], los cuales incluyen una funcionalidad de flujo de aire de un solo canal y de escala completa que agiliza las pruebas. El VT650 y el VT900 ofrecen la mayor precisión y fiabilidad del mercado para las pruebas de equipos médicos de flujo de gas y respiratorios, incluidos todos los tipos de ventiladores, medidores de flujo, manómetros, máquinas de anestesia y otros equipos.

El VT650 presenta un canal de flujo de aire de escala completa de ±300 litros por minuto (lpm), con mediciones integradas de oxígeno, temperatura y humedad. Diseñado y probado según las mundialmente conocidas especificaciones de calibración Molbloc-L, asegura la trazabilidad de la conformidad con las normas reglamentarias globales y es excelente para las pruebas de ventiladores y flujos de gas que constituyen necesidades básicas.

El VT900 presenta la misma facilidad de uso y las mismas prestaciones que el VT650, pero además incluye una entrada para activador TTL externo y puertos especiales de flujo ultrabajo y presión ultrabaja para garantizar una elevada precisión en pruebas de volumen y presión críticamente bajos, como en las máquinas de anestesia y los medidores de flujo.

El VT650 y el VT900 permiten a los técnicos biomédicos:

-- Ahorrar tiempo y evitar errores gracias a perfiles de prueba personalizables y captura de datos utilizando la memoria incorporada. -- Evitar confusiones y asegurar la precisión gracias a la funcionalidad de flujo de aire de un solo canal y de escala completa. -- Reducir el tiempo de prueba gracias a sensores de línea integrados que comprueban automáticamente la humedad, la temperatura y el oxígeno mientras compensan el efecto de la presión atmosférica y las condiciones ambientales. -- Transportar y almacenar fácilmente los dispositivos ligeros (3,6 libras / 1,6 kilogramos) e integrales (sin módulos adicionales para diferentes pruebas). -- Acceder rápidamente a las opciones del menú, interpretar los resultados y ver las mediciones a una distancia de hasta seis pies (1,8 metros) en una pantalla táctil a color de siete pulgadas fácil de leer. Los resultados de las pruebas se pueden presentar como gráficos a color en tiempo real y su interfaz de usuario global permite un uso sencillo. -- Trabajar todo el día gracias a una pila recargable con ocho horas de autonomía.

La extensa memoria incorporada de los analizadores permite el almacenamiento de perfiles de prueba personalizados y comprobar varios dispositivos médicos consecutivamente sin tener que transferir datos entre pruebas (los datos se guardan y almacenan, lo cual ahorra tiempo). Al finalizar la prueba, los datos guardados se pueden transferir a un ordenador a través del puerto USB y los resultados de las pruebas se pueden cargar en sistemas CMMS para una fácil documentación y elaboración de informes.

Para obtener más información sobre los analizadores de flujo de gas VT650 y VT900 de Fluke Biomedical, visite: www.flukebiomedical.com/gasflow [http://www.flukebiomedical.com/gasflow].

Acerca de Fluke Biomedical

Trusted for the measurements that matter (fiable para las mediciones importantes) Fluke Biomedical es un proveedor de primer nivel mundial de equipos y servicios de pruebas y mediciones para el sector sanitario. Prestamos servicios a ingenieros biomédicos, técnicos de garantía de calidad, físicos médicos, oncólogos y profesionales de seguridad radiológica, y continuamente expandimos nuestra gama de soluciones a un espectro más amplio de profesionales de salud y seguridad. Para obtener más información, visite www.flukebiomedical.com [http://www.flukebiomedical.com/].

