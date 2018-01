330 43

COMUNICADO: Superdry contrata a Centric Software

El minorista británico de moda elige la solución de PLM de Centric Software para

apoyar su crecimiento y optimizar el desarrollo de sus productos

Superdry, marca digital a nivel mundial, ha elegido Centric Software para que le proporcione su solución de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). Centric Software proporciona las soluciones empresariales más innovadoras dirigidas a empresas de moda, venta al por menor, calzado, material deportivo, artículos de lujo y bienes de consumo, para que consigan sus objetivos estratégicos y operativos de transformación digital.

Los orígenes de Superdry están ligados a la compañía Cult Clothing, que estableció tiendas en las principales ciudades y pueblos universitarios de todo el Reino Unido desde su creación en 1985. La compañía abrió su primera tienda Superdry en Londres, en 2004. La marca se expandió por todo el país y en el extranjero, dándose a conocer por su ropa contemporánea, urbana y atractiva. Sus colecciones de moda masculina, femenina, calzado y accesorios fusionan el estilo vintage norteamericano, el arte gráfico japonés y la moda británica. Superdry opera a través de 515 puntos de venta propios distribuidos en 46 países, y en 2016 obtuvo una facturación total de mil millones de libras entre la venta minorista, la venta mayorista y el comercio electrónico.

Tal como afirma Scott Robertson, Director de Transformación empresarial en Superdry, la empresa era consciente desde hacía tiempo de que necesitaba un sistema de PLM.

"Antes, nuestro negocio estaba dividido en dos partes: la venta minorista y la venta mayorista", explica Robertson. "Diseñábamos prácticamente dos gamas separadas, porque los dos calendarios eran muy distintos y algunos productos se duplicaban. Hace un par de años, empezamos a reunir la venta minorista y la venta mayorista en una sola gama global, reduciendo la cantidad de opciones creadas y estableciendo nuevas formas de trabajar. Obtener un sistema de PLM era la siguiente etapa en nuestra hoja de ruta para apoyar la transformación".

"Trabajábamos con Excel y el correo electrónico, utilizando miles de hojas de cálculo distintas. No disponíamos de una sola versión de la información, y perdíamos mucho tiempo recopilando datos en vez de realizar actividades con valor añadido. No había transparencia y no podíamos visualizar cuántas opciones se estaban desarrollando durante el desarrollo de productos. Sabíamos que el PLM nos daría una mayor visibilidad para optimizar nuestros procesos".

Según explica Robertson: "Era importante para nosotros obtener un sistema que los usuarios quisieran adoptar realmente. Nuestro equipo de selección estaba compuesto por una amplia gama de usuarios de distintos departamentos -diseñadores, distribuidores, directores de categorías, expertos de materiales, equipos de abastecimiento, equipos de producción- y todos ellos eligieron a Centric como su solución preferida".

"Superdry pone especial atención en el detalle del diseño y en la calidad, el tallaje y la innovación", prosigue Robertson. "Centric nos ayudará a reforzar estas áreas; seremos capaces de realizar muestras y evaluaciones de fitting de una forma mucho más rápida y fácil. La conexión con Adobe Illustrator es importante, ya que permite a nuestros diseñadores colaborar con mayor eficiencia, y permite a los directores de categoría tener una visibilidad del proceso de diseño en toda la temporada".

"Un buen ejemplo de ello es que el equipo de diseño tarda una semana en prepararse para las evaluaciones, porque tienen que imprimirlo todo y crear storyboards. Todo ello estará accesible en el PLM con solo pulsar un botón, ahorrando una semana de esfuerzo cuatro veces al año. Esto constituirá una mejora espectacular, y un ejemplo de cómo podemos invertir ese tiempo en el desarrollo de producto, el diseño, la mejora de la calidad y la atención al detalle.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Superdry como nuestro mayor cliente en el Reino Unido", declara Chris Groves, Presidente y Director General de Centric Software. Superdry se encuentra en una fase muy emocionante de su desarrollo global, y estamos encantados de que hayan elegido Centric PLM para optimizar y acelerar su proceso de desarrollo de productos".

Superdry (http://www.superdry.com)

Superdry es una marca contemporánea que ofrece productos de alta calidad, fusión del estilo vintage norteamericano, el arte gráfico japonés y la moda británica. Se caracteriza por tejidos de gran calidad, auténticos lavados vintage, detalles únicos, los mejores gráficos del mundo realizados a mano y cortes de sastre en diversos estilos. Todo ello ha aportado a la marca un atractivo único y ha suscitado la admiración de muchas celebridades internacionales.

Superdry cuenta con una importante y creciente presencia en todo el mundo, a través de sus 515 puntos de venta de la marca repartidos en 46 países. Dispone de 139 tiendas propias en todo el Reino Unido y Europa, 208 con contrato de licencia o franquicia -todas ellas fuera del Reino Unido excepto una- y 168 concesiones.

Superdry.com [https://www.superdry.com ] vende artículos de forma segura a más de 100 países de todo el mundo, a través de sus 21 páginas web internacionales. Las condiciones de entrega de Superdry figuran entre las mejores del mercado, con un excelente servicio al cliente y devoluciones sin complicaciones.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Desde su sede central en Silicon Valley y sus oficinas en las capitales más importantes de todo el mundo, Centric Software proporciona una plataforma de transformación digital para las marcas más prestigiosas de moda, venta al por menor, calzado, artículos de lujo, material deportivo y bienes de consumo. Centric VIP es una colección de paneles visuales completamente digitales para dispositivos táctiles como iPad, iPhone o las televisiones táctiles de gran tamaño. Centric VIP transforma la toma de decisiones y automatiza la ejecución, reduciendo radicalmente el tiempo de lanzamiento. Su plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), Centric 8, presta servicios de plan de colecciones, desarrollo de productos, abastecimiento, plan de negocio, calidad y gestión de colecciones, adaptándose a distintos segmentos de la industria de los bienes de consumo. El paquete de Centric SMB para PYMES incluye tecnología innovadora y conocimientos clave del sector adaptados a las pequeñas empresas.

Centric Software ha recibido una gran cantidad de premios de la industria, incluyendo el premio internacional Frost & Sullivan 2012 y 2016 a la Excelencia en la Diferenciación del Producto para PLM de Venta minorista, Moda y Ropa. Red Herring incluyó a Centric en su lista Top 100 Global en 2013, 2015 y 2016.

Centric es una marca registrada de Centric Software. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

