COMUNICADO: Alland & Robert presenta la goma Karaya a la industria alimentaria

Como una goma natural procedente de árboles silvestres, la goma Karaya es un ingrediente natural y vegetal que puede utilizarse para muchas aplicaciones alimenticias y farmacéuticas. Alland & Robert, una empresa francesa fundada hace 134 años y líder internacional en la fabricación de goma Karaya, ha desarrollado un método de tratamiento físico que reduce la concentración de gérmenes total de hidrocoloides conservando todas sus propiedades funcionales.

Esta importante innovación se basa en un concepto único en la actualidad de calefacción flash, que da a la goma Karaya gran calidad microbiológica. Asociado a una preparación específica y un original traslado de los productos, este proceso único asegura una notable homogeneidad de la temperatura con las gomas tratadas. Este proceso ha abierto nuevos horizontes a la goma Karaya. Ahora puede ser usada sola o en asociación con otros hidrocoloides. En última instancia, para la formulación de recubrimientos, rellenos, salsas, postres y salsas emulsionadas, la goma Karaya puede responder a las nuevas necesidades en cuanto a la mejora de la textura.

La goma Karaya es una exudación de goma natural obtenida por la incisión de los tallos y ramas de árboles de Sterculia. También llamado comúnmente "Sterculia", es recogido a mano en los árboles de sterculia que crecen en zonas secas y rocosas, principalmente en regiones específicas de Africa (especialmente en Senegal y Malí) y la India. Se ha utilizado durante muchos siglos - y todavía es muy común - en la cocina tradicional africana e india.

La goma Karaya puede encontrarse en una amplia variedad de productos tales como productos dietéticos, postres, medicamentos, donuts, salsas sabrosas, platos de comida preparada, helados y galletas. Sin ninguna modificación química, la goma Karaya ofrece muchas propiedades funcionales: texturizado y agente espesante, fibra dietética, compuesto adhesivo, agente de control de viscosidad, propiedades de retención y suspensión del agua. El efecto de la goma Karaya en texturas es significativo, incluso a bajas concentraciones.

Es 100% natural y vegetariana, libre de pesticidas y transgénicos. No contiene gluten y tiene alto contenido en fibra. Se clasifica como E416 por el referencial de aditivos de la EFSA (European Food Safety Authority). Según la EFSA y el JECFA (Comité conjunto de expertos en aditivos alimentarios de FAO/OMS), no hay ninguna preocupación de seguridad para la goma Karaya y no hay necesidad para un ADI (ingesta diaria aceptable [1]) numérico de goma Karaya.

Desde 1884, Alland & Robert se ha especializado en gomas naturales y promueve el uso de ingredientes naturales y sostenibles en las industrias de alimentación, cosmética y farmacéutica. Alland & Robert garantiza la trazabilidad y la fiabilidad de sus productos, conocidos por su excelente calidad, gracias a un fuerte enfoque en investigación y desarrollo, garantía de calidad y desarrollo sostenible.

[1] La ingesta diaria aceptable es la cantidad de una sustancia que una persona con un peso medio de 60kg podría ingerir teóricamente todos los días sin ningún riesgo para la salud.

