COMUNICADO: Supermicro da a conocer sus nuevas soluciones de sobremesa, gaming y de estaciones de trabajo en el CES 2018

- Supermicro da a conocer sus nuevas soluciones de sobremesa, gaming y de estaciones de trabajo de alta gama en el CES 2018

La primera miniplataforma ITX basada en la serie Intel® 300, una plataforma de la serie X299 que admite la potencia eléctrica más elevada de los procesadores Core(TM) serie X y la estación de trabajo Intel® Xeon® W

LAS VEGAS, 8 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, muestra hoy sus nuevas soluciones de sobremesa, gaming y estaciones de trabajo de próxima generación durante la celebración del CES 2018 en el Hotel Bellagio de Las Vegas del 8 al 11 de enero.

Para los gamers más avezados, la placa base SuperO(TM) C9X299-PG300 de próxima generación de Supermicro admite un TDP de hasta 300W con los últimos procesadores Intel® Core(TM) serie X para disfrutar de una experiencia inigualable de juego. Esta plataforma ha sido diseñada para los adeptos del ordenador que disfrutan haciendo ajustes de hardware hasta sacar el máximo partido gracias a las mejores prestaciones de su clase, máximo rendimiento y más elevada fiabilidad para los gamers más exigentes.

Alimentada por las innovaciones de los procesadores Intel® Core(TM) de octava generación, Supermicro también hace gala de su primer placa base mini-ITX SuperO C7Z370-CG-iW con luces LED RGB y la placa SuperO C7Z370-CG-L de formato estándar ATX. Ambas placas base han sido concebidas para gamers convencionales o para cualquier persona que procure una placa robusta que consiga ofrecer las prestaciones necesarias a un precio asequible. Se han realizado ensayos con ambas para garantizar que proporcionan la máxima fiabilidad.

"La demanda de una estación de trabajo de mayor rendimiento y fiabilidad, así como de productos de sobremesa y gaming de similares prestaciones continúa creciendo debido a la rápida expansión de las aplicaciones de eSports, realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR). Nuestra estación de trabajo de última generación y calidad de servidor, así como nuestros productos de sobremesa y gaming representan una vertiente que gana una mayor dimensión para Supermicro a la hora de satisfacer los requisitos de consumidores profesionales y gamers", dijo Ivan Tay, vicepresidente de Gestión de Producto de Supermicro. "Los profesionales más sedientos de potencia para la generación de contenidos podrán beneficiarse en gran medida de la oferta de soluciones de elevado rendimiento y fiabilidad de Supermicro".

Asimismo, Supermicro presenta la nueva X11SRA, una placa base para estaciones de trabajo de alto rendimiento compatible con los nuevos procesadores Intel® Xeon W. Diseñada para la creación de contenidos en 2D y 3D, esta nueva plataforma para estaciones de trabajo con un único procesador presenta ocho ranuras DIMM, tres ranuras PCI-E 3.0 x16 ranuras de expansión y compatibilidad para diferentes unidades M.2.

Supermicro también anuncia la disponibilidad de su sistema de sobremesa de alta gama (HEDT, por sus singlas en inglés), el SYS-5039AD-i, y de una estación de trabajo estándar de alto rendimiento, la SYS-5039A-i, diseñados para aplicaciones de gaming y de creación de contenidos avanzadas.

SYS--5039AD-i: con procesadores Intel® Core(TM) serie X de hasta 18 núcleos, compatibilidad para múltiples GPU, un sistema de almacenamiento superrápido mediante NVMe RAID, LAN de 5G y compatibilidad con sistemas opcionales de refrigeración con agua, el SYS-5039AD-I ofrece el rendimiento y las capacidades necesarias para gamers que realizan diferentes tareas simultáneas y que tanto desean los creadores de contenido. Si desea consultar más información, visite https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039AD-I.cfm [https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039AD-I.cfm].

SYS--5039A-i: con un solo conector y compatible con la serie de procesadores Intel Xeon W, la SYS-5039A-I es una estación de trabajo que ha sido diseñada para la creación de contenidos profesionales de realidad virtual y realidad aumentada, desarrollo de software, ingeniería o analíticas de datos. Puede leer más información en: https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039A-I.cfm [https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039A-I.cfm]

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de sobremesa y de gaming SuperO(TM) de Supermicro, visite https://www.supero.com [https://www.supero.com/].

Siga a Supermicro Gaming en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperO, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

