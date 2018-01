330 43

COMUNICADO: La región más generosa de Estados Unidos por 10.° año consecutivo

Gift of Life bate dos récords nacionales en donación de órganos en 2017

FILADELFIA, 8 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- El programa de donantes Gift of Life es la organización para la provisión de órganos (OPO, por sus siglas en inglés) líder en los Estados Unidos por 10.° año consecutivo, con la coordinación exitosa de órganos que salvan vidas procedentes de 565 donantes en 2017. Estas donaciones altruistas hicieron posible el trasplante de 1546 órganos: el mayor número de donantes de órganos y trasplantes de todas las OPO de la nación en un solo año. Esto representa un legado continuo de nuevos comienzos facilitados por las familias apenadas a aquellas a la espera del "don de la vida".

Como OPO sin ánimo de lucro y homologada a nivel federal, Gift of Life está al servicio de 11,2 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Su tasa anual de donaciones continúa figurando entre las más elevadas del mundo, y equivale a 50 donantes de órganos por millón de habitantes.

En 2017, Gift of Life también recuperó tejidos procedentes de 2468 donantes, incluidos 1281 donantes musculoesqueléticos y 2112 donantes de córnea. Estas donaciones que mejoran vidas pueden beneficiar a hasta 88.000 personas, con donaciones de hueso que optimizan la movilidad, donaciones de válvulas cardíacas para reparar defectos mortales, donaciones de piel destinadas a cirugía reconstructiva y la curación de pacientes con quemaduras, y aproximadamente 2575 córneas individuales para proporcionar el don de la vista.

"Nuestro crecimiento es únicamente posible gracias al altruismo de los donantes y sus familias, que hacen que esta región sea la más generosa del país de forma consistente. Este año, salvaron y mejoraron las vidas de casi 90.000 personas", afirma el presidente y consejero delegado de Gift of Life, Howard M. Nathan. "Estamos enormemente agradecidos a ellos por ofrecernos sus preciados dones, a menudo mientras hacen frente a una pérdida inconsolable". Este perfil narra la historia de tristeza, generosidad que salva vidas y promoción continuada de una familia. [http://www.donors1.org/second-chance-blog/2017/03/24/levittown-pa-woman-honors-brothers-life-saving-gifts-at-22nd-annual-donor-dash/]

El Sr. Nathan agrega: "Esta importante labor implica una tremenda compasión y un compromiso sin pausa por parte de nuestro personal, centros de trasplantes y socios en hospitales. "Estoy muy orgulloso de ellos. Juntos, se aseguran de que proporcionamos los desesperadamente necesarios órganos y tejidos a aquellos que más los necesitan". Un joven padre habla sobre su gratitud y "segundas oportunidades" en esta entrada de blog. [http://www.donors1.org/second-chance-blog/2017/02/02/heart-transplant-recipient-gets-life-back-after-receiving-gift-of-life/]

Gift of Life trabaja estrechamente con 130 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante en toda su región. La presidenta del centro Abington - Jefferson Health, Meg McGoldrick, habla sobre la colaboración y compasión requeridas en este trabajo que salva vidas: "Gift of Life proporciona unos conocimientos y apoyo muy valiosos mientras ayudamos a aquellas familias que están considerando donar órganos durante una de las experiencias más difíciles a las que se tendrán que enfrentar en la vida".

Las asociaciones entre hospitales y OPO están tratando un problema sanitario público crítico y creciente. Con los continuos avances realizados en el ámbito de los trasplantes, la necesidad de donantes es cada vez mayor. Aproximadamente 20 personas mueren cada día en EE. UU. mientras esperan un trasplante de órganos. Hay más de 5300 hombres, mujeres y niños en espera en la región de Gift of Life y casi 116.000 a nivel nacional.

Según datos de Donate Life America, el 95 por ciento de las personas apoyan las donaciones, pero, sin embargo, solo el 54,7 por ciento de los adultos (142 millones de personas) figuran registrados como donantes de órganos en el país bien en su carnet de conducir o en línea. En la región de Gift of Life, los índices de registro varían: desde el más bajo (31,4 por ciento) en el condado de Filadelfia hasta el más alto (58 por ciento) en el condado de Centre, con una media del 47,8 por ciento en todo el estado. El índice de registro medio es del 40,2 por ciento en el sur de Nueva Jersey y del 51,6 por ciento en Delaware.*

Para subrayar la necesidad latente de que se registren más personas, una mujer de 42 años habla en este vídeo sobre su batalla contra la esclerodermia y su espera por un doble trasplante de pulmón en la Gift of Life Family House. [https://www.facebook.com/Donors1/videos/10155334645468598/]

La Gift of Life Family House [http://www.giftoflifefamilyhouse.org/] (casa de la familia de Gift of Life) proporciona alojamiento asequible y servicios de apoyo a aquellos que viajan a Filadelfia por motivos relacionados con trasplantes. En 2017, el personal y voluntarios de la Gift of Life Family House facilitaron 9439 noches de alojamiento para 16.226 huéspedes, 32.452 comidas y 1554 traslados hasta y desde hospitales. Desde su fundación en julio de 2011, la Family House ha ofrecido más de 46.179 noches de alojamiento para 87.042 huéspedes y ha servido más de 174.084 comidas.

Gift of Life es reconocida a nivel internacional por su liderazgo y erudición en el ámbito de la donación de órganos y tejidos. El Instituto Gift of Life [http://www.giftoflifeinstitute.org/] es el líder mundial en educación sobre la donación de órganos y tejidos, y forma a cerca de 9000 profesionales procedentes de 37 países desde 2004. El Transplant Pregnancy Registry International [http://www.giftoflifeinstitute.org/] (TPR) del Instituto estudia la paternidad postrasplante y los efectos de los fármacos sobre la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, el TPR ha realizado un seguimiento de más de 4000 embarazos postrasplante y ha compartido información al respecto, de forma que el legado de la donación pueda continuar durante generaciones.

Este año, Gift of Life enviará un contingente de receptores de trasplantes y donantes en vida para competir en los Transplant Games of America (Juegos de Trasplante de América) 2018, celebrados en Salt Lake City (Utah) del 2 al 7 de agosto. Estarán acompañados por las familias de donantes y colaboradores. El "equipo Philly" [http://events.donors1.org/site/TR?fr_id=1130&pg=entry] es siempre uno de los más grandes en los Transplant Games of America, y representa con orgullo para la "región más generosa del país".

Acerca del Programa de Donantes Gift of LifeDesde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 46.000 trasplantes de órganos, así como aproximadamente 1 millón de trasplantes de tejidos procedentes de donantes de Gift of Life. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas, mientras que un donante de tejido puede mejorar la vida de hasta 75 personas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org. [http://www.donors1.org/]

*Nota del editor: índices de registro de donantes disponibles para la mayoría de condados.

