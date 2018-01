330 43

COMUNICADO: Supermicro da a conocer un nuevo servidor all-flash en 1U que ofrece una densidad de almacenamiento mejorada en un 300%

- Supermicro da a conocer un nuevo servidor all-flash en 1U que ofrece una densidad de almacenamiento mejorada en un 300% gracias al sistema de almacenamiento de pequeño formato de nueva generación (NGSFF) de Samsung

Las nuevas unidades de estado sólido (SSD) NVMe flash ultradensas, con formato de 30,5 mm × 110 mm, vendrán a revolucionar las tradicionales bahías de unidad de 2,5", proporcionando una mayor densidad de almacenamiento y, al mismo tiempo, una facilidad de mantenimiento de nivel empresarial.

LAS VEGAS, 8 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como computación ecológica, ha dado a conocer hoy un nuevo servidor, el SuperServer all-flash NVMe(TM) en 1U, que admite un máximo de 36 unidades SSD NVMe con NGSFF de intercambio en caliente de Samsung.

https://mma.prnewswire.com/media/625360/Supermicro_all_flash_1U_Storage_Server_supports_36_Samsung_NGSFF_NVMe_SSDs.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/625360/Supermicro_all_flash_1U_Storage_Server_supports_36_Samsung_NGSFF_NVMe_SSDs.jpg]

Con estas 36 unidades de Samsung en un sistema de 1U, la nueva solución de Supermicro ofrecerá una capacidad completa de NVMe a una escala de petabyte. En estos momentos, el servidor admite 288 TB por sistema, que más avanzado el año se convertirán en una cifra superior a medio petabyte. El desarrollo de la tecnología NVMe se explica por el intento de conseguir la latencia más baja posible y ofrecer una mayor velocidad de CPU para el rendimiento del almacenamiento de datos en computación avanzada. El nuevo sistema de Supermicro, optimizado para los más recientes SSD con NGSFF de Samsung, proporciona una densidad de almacenamiento mejorada en un 300% en comparación con los servidores de almacenamiento all-flash existentes hasta el momento que son compatibles con las unidades SSD estándares (U.2).

"Supermicro, en tanto que líder de mercado en arquitecturas punteras para servidores, reconoce la importancia de los nuevos protocolos, como RDMA over Fabrics (RDMA sobre estructura), que aprovechan eficazmente las sobresalientes prestaciones de las unidades flash para sustituir a las arquitecturas y formatos de los sistemas tradicionales de almacenamiento", manifestó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con la adopción del NVMe y el NGSFF, Supermicro sigue demostrando su liderazgo en el sector al ofrecer el mejor rendimiento y la mayor densidad existentes en el mercado gracias a estas soluciones 'preparadas para el futuro'".

"Llevamos un tiempo trabajando mano a mano con Supermicro con el fin de refinar nuestra nueva solución SSD NVMe con NGSFF para proporcionar una capacidad ampliada de 288 a 576 TB por sistema, de modo que así los responsables de los centros de datos puedan comprobar que nuestro sistema SSD con NGSFF constituye el paquete que presenta mejores prestaciones en materia de almacenamiento empresarial NVMe all-flash para sistemas en 1U", declaró Jim Elliott, vicepresidente empresarial sénior de Ventas y Marketing de Memorias de Samsung Semiconductor, Inc. "El liderazgo tecnológico de Samsung va a seguir impulsando la aparición de aplicaciones nuevas en estos momentos en que estamos contribuyendo a acelerar el crecimiento del mercado de SSD NVMe, en el que, junto con Supermicro, ofrecemos una densidad y unas prestaciones de rendimiento sin parangón para las aplicaciones que exigen una gran capacidad de IOPS".

El nuevo sistema NVMe all-flash en 1U de 36 unidades de Supermicro incluye procesadores duales escalables Intel® Xeon® y 24 ranuras DIMM, y viene de serie con ventiladores redundantes de intercambio en caliente, alimentadores eléctricos y bandejas de unidad para intercambio en caliente, destinados a incrementar su facilidad de mantenimiento y su disponibilidad. Para conseguir una mejor accesibilidad, esta solución es compatible con sistemas de encendido y apagado y de gestión por control remoto, además de admitir ciclos de energía remotos para cada una de las unidades. Para obtener más información sobre este nuevo servidor en 1U, visite el siguiente enlace:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm [https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm]

Este innovador sistema all-flash en 1U de altas prestaciones es la última incorporación a la amplia cartera de servidores de almacenamiento y líneas de productos JBOD de Supermicro, líderes del sector. Con las propuestas de configuraciones en 1U, 3U y 4U donde tienen cabida unidades NVMe all-flash, sistemas Simply Double, opciones de carga por ambos lados y superior con controladores SAS3 RAID o HBA, Supermicro ofrece la más amplia selección de productos de almacenamiento del sector con los que satisfacer los exigentes requisitos de los consumidores de hoy en día.

El nuevo sistema en 1U de Supermicro, con varias unidades SSD con NGSFF de Samsung, va a mostrarse en un pase privado de tecnologías vanguardistas destinado a clientes de Samsung que tendrá lugar en Las Vegas del 9 al 11 de enero, coincidiendo con la Feria de Productos Electrónicos de Consumo (Consumer Electronics Show, CES) 2018.

Para obtener más información sobre las líneas de soluciones de almacenamiento de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelkalodrich@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/

