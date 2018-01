330 43

COMUNICADO: Debuta en Shanghái la China International Import Expo para impulsar el comercio mundial

SHANGHAI, 6 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- La China International Import Expo (La Expo Internacional China de Importaciones, o CIIE, por sus siglas en inglés) ha dado un paso importante para apoyar el crecimiento del comercio global con el lanzamiento de su primera exposición en el National Exhibition and Convention Center (Shanghái) del 5 al 10 de noviembre 2018. Con un espacio de exhibición de más de 23,9 hectáreas (240.000 m2), la CIIE es prueba que el gobierno chino está haciendo un esfuerzo para iniciar una nueva etapa de apertura de alto nivel, así como establecerse como referencia en dicha apertura del mercado chino hacia el mundo. También se presenta como una oportunidad histórica para las empresas mundiales que desean entrar en el inmenso mercado chino. Se estima que 150.000 compradores profesionales de más de 100 países y regiones atenderán la Expo.

https://mma.prnewswire.com/media/624980/China_International_Import_Expo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/624980/China_International_Import_Expo.jpg]

Debuta en Shanghái la China International Import Expo para impulsar el comercio mundial

"Con la mayor población del mundo y la segunda economía mundial, China es el segundo importador y consumidor del mundo. Los consumidores chinos demandan cada vez más productos y servicios de alta calidad. "Se estima que, en los próximos 5 años, China importará productos y servicios por valor de USD $10 trillones," ha dicho Sun Chenghai, Director General Adjunto de la Oficina del CIIE. "Acoger al CIIE es un esfuerzo del gobierno chino para crear una plataforma abierta donde diferentes países y empresas mundiales pueden presentarse al inmenso mercado chino y explorar las posibilidades de cooperación local."

La Expo consiste del Pabellón Nacional para el Comercio y la Inversión, y la zona de Exposiciones de Empresas y Negocios. El primer foro Internacional de Comercio Hongqiao también se celebrará durante la Expo, junto a otras actividades de apoyo tales como los encuentros de oferta y demanda, seminarios varios y lanzamientos de nuevos productos.

El Pabellón de Naciones para el Comercio y la Inversión está reservado para los expositores nacionales. Habrá invitaciones para diferentes países y regiones para que expongan sus fortalezas en las áreas de comercio e inversión, incluyendo los bienes y servicios, desarrollo industrial, inversión y turismo, y productos representativos. El gobierno chino proporcionará espacio de exposición gratis para todos los países que se unan al Pabellón Nacional. China también proporcionará alguna ayuda directa y logística para países en vías de desarrollo.

La Zona de Exposición de Empresas y Negocios consiste en la exposición de mercancías de diferentes categorías incluyendo:

-- Electrónica Inteligente de Alta Gama -- Electrodomésticos -- Automóviles; -- Ropa, Accesorios & Bienes de Consumo -- Alimentación & Productos Agrícolas -- Equipos Médicos & Productos Sanitarios

La sección de servicios incluye:

-- Turismo -- Nuevas Tecnologías -- Cultura & Educación -- Diseño Creativo -- Servicio de Subcontratas

El coste de exponer en la Zona de Empresas y Negocios será asumido por las empresas expositoras (con un 20% de descuento en ventas anticipadas hasta el 31 de enero de 2018). Empresas interesadas en asistir al primer CIIE pueden visitar la página http://www.ciie.org/zbh/en/ [http://www.ciie.org/zbh/en/] e inscribirse antes del 30 de junio de 2018.

"El primer CIIE no solo ayudará a satisfacer las demandas del consumidor chino que pide mejores productos, pero también animará a otros países a desarrollar productos y servicios que les ayudará a impulsar el comercio, que a su vez potenciará la globalización económica y una economía global abierta " ha comentado Sun Chenghai.

Acerca de China International Import Expo

China International Import Expo (CIIE) es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y el Gobierno Municipal Popular de Shanghái, con el apoyo de la Organización Internacional del Comercio, El Congreso de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, y la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas. Está organizado por la CIIE Bureau y el National Exhibition and Convention Center (Shanghái) Co., Ltd.

Para más información, visite: http://www.ciie.org/ [http://www.ciie.org/]

Contacto:

+86-21-67008870info@sinoexpo.cc[mailto:info@sinoexpo.cc]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/624980/China_International_Import_Expo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/624980/China_International_Import_Expo.jpg]

Sitio Web: http:// http://www.ciie.org//

PUBLICIDAD