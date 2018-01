330 43

COMUNICADO: Segway-Ninebot asistirá a la CES 2018 con sus productos tecnológicos futuristas

PEKIN, 4 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- El 9 de enero, se presentará la CES 2018 en Las Vegas, Nevada (EE. UU.). Segway-Ninebot, una empresa internacional líder en los campos del transporte inteligente de corta distancia y de la robótica de servicios, asistirá este año de nuevo al evento con varios de sus productos tecnológicos futuristas.

En esta edición de la CES, la serie de robótica Segway Loomo, una marca que pertenece a Segway-Ninebot, se presentará ante los medios y el público. Segway-Ninebot también lanzará los nuevos miembros de la familia de robótica Segway Loomo, dirigidos a los consumidores. Durante la exposición, la serie de robótica Segway Loomo realizará una demostración in situ y llevará a cabo una experiencia interactiva antropomecánica con el público.

Al mismo tiempo, Segway-Ninebot mostrará también varios de sus productos de transporte inteligentes, entre los que se incluyen Segway i2, Segway x2, Segway miniLITE, Segway miniPLUS, Ninebot miniPRO, Ninebot One S1, Ninebot One Z, Ninebot E +, Ninebot KickScooter y City Go, entre otros.

Además, gracias a la principal tecnología de Segway, la marca 90Fun trabajará con Segway por primera vez para lanzar la maleta autoequilibrada inteligente que es capaz de seguir al usuario. Esta maleta, en la que se integran a la perfección el excelente diseño del producto y la innovación tecnológica inteligente, muestra al completo algunas tecnologías del futuro y revolucionará totalmente el concepto de maleta.

La CES, como la mayor exposición de electrónica de consumo del mundo, se ha convertido en un escaparate para que las empresas internacionales muestren sus productos y tecnologías. La exitosa presencia de Segway-Ninebot mostrará la increíble fuerza de la innovadora tecnología de China y atraerá la atención sobre esta marca china de alta calidad.

CONTACTO: CONTACTO: Olivia Wu, +86-186-4853-5535, haozheng.wu@ninebot.com

